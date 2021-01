Real Sociedad et Barcelone Ils contestent ce mercredi 13 la première demi-finale de la Supercoupe d’Espagne à partir de 21h00 le Stade Arcángel, de la ville andalouse de Cordoue. La réunion peut être suivie via la chaîne de télévision Vamos, Movistar et également en ligne via le Web OKDIARY, avec les commentaires et la minute par minute de ce qui se passe lors de la rencontre entre les Société réelle et le Barcelone.

le Supercoupe d’Espagne avec le litige de la première demi-finale du tournoi avec Société réelle et Barcelone comme rivaux. Le match se jouera au stade L’Archange, de Cordoue, ce mercredi 13 à partir de 21h00 -une heure de moins aux Canaries-. L’équipe txuri-urdín et l’azulgrana disputeront le premier billet pour la finale de la Supercoupe d’Espagne, qui se jouera dimanche à La Cartuja de Séville contre le vainqueur de l’autre demi-finale dans laquelle l’Athletic Club et le Real Madrid se retrouveront (jeudi 14).

Il Barcelone atteint le Supercoupe d’Espagne en toute confiance après trois victoires consécutives et avec Leo Messi en grande forme. L’attaquant argentin compte deux doubles consécutifs en ce début de 2021 et tentera de prolonger son bon parcours au stade El Arcángel avec la Real Sociedad comme victime. De plus, l’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, récupère à Lenglet, absent lors du match de championnat précédent en raison d’une suspension, bien qu’il n’inclut toujours pas les blessés Piqué, Ansu Fati, Coutinho et Sergi Roberto.

Pire encore, les sensations du Société réelle, qui n’a encore gagné aucun match au début de 2021, l’équipe d’Imanol Alguacil tentera donc de sortir l’épine de la Super Coupe d’Espagne. L’entraîneur de l’équipe txuri-urdín ne pourra pas compter sur Luca Sangalli et Álex Sola pour cause de blessure, tandis qu’Elustondo, Miguel Ángel Moyá et David Silva doutent d’affronter Barcelone ce mercredi.

La première demi-finale de la Super Coupe d’Espagne ils y jouent ce mercredi 13 Real Sociedad et Barcelone, un jeu qui peut être vu à la télévision via la chaîne Vamos, de Movistar. Si vous préférez, vous pouvez suivre le duel pour le premier billet pour la finale de la Super Coupe en direct et en ligne via OKDIARY, avec des commentaires en direct de tout ce qui se passe dans le Real Sociedad – Barcelone.