20:06. C’est ainsi que le Football club Barcelone, sans pour autant Leo Messi ni Dest.

Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Braithwaite et Griezmann.

20:03. Nous avons des surprises avec les files d’attente: Leo Messi ne joue pas!

20h00. Bonsoir! Bienvenue à ce match en direct entre les Société réelle et le Club de football de Barcelone, première demi-finale de la Super Coupe d’Espagne dans le New State L’archange De Cordoue. Le premier finaliste du tournoi sortira de ce match et affrontera demain jeudi le vainqueur de l’Athletic de Bilbao – Real Madrid.

Le grand doute dans le Barça est Leo Messi. L’Argentin a terminé son match contre lui avec un certain inconfort Grenade et dans la séance du matin d’aujourd’hui avant le match, il n’était pas avec ses coéquipiers. Ronald Koeman Il a déjà assuré qu’il était touché mais ses sentiments étaient positifs devant la possibilité d’avoir le 10. Comme Messi, Araujo il ne s’est pas non plus entraîné avec le groupe. Les deux sont dans l’équipe néerlandaise mais leur combat en Super Coupe n’est pas certain. Braithwaite et Mingueza seraient ceux qui prendraient leur place dans les onze titulaires théoriques.

Pour sa part, dans le Réel Société des hommes importants comme Aritz elustondo ou David Silva, tous les deux hors de l’appel. L’équipe de Shérif Imanol La saison a commencé fort mais je suis plongé dans une série de résultats impuissants depuis novembre. Sauf pour le derby contre lui Athlétique qui a gagné par le minimum dans le but de Pour votre (0-1), le reste était des pertes ou des nuls. Une victoire sur les 12 derniers matchs qui se résume en sept nuls et quatre défaites.