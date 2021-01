Min 94. Ter Stegen stop! Coup de fouet Zaldúa cela arrête l’Allemand d’une seule main.

Min 92. Il y a eu des changements dans les deux équipes. Pour lui Barça ils partent Pedri et Busquets, et entrez Riqui Puig et Pjanic. Et pour le Réel Société ils ont quitté le terrain Gorosabel et Isak et ils sont entrés Zaldúa et Willian José.

Min 91. L’extension de Real Sociedad – Barcelona commence!

Le temps de règlement est révolu, On va prolonger le temps (1-1)! Il reste 30 minutes pour les deux équipes. Un effort énorme de la part des deux équipes qui arriveront très fatiguées à cette étape finale.

Min 90. Merino! Coup de pied de coin très serré qui relie le milieu de terrain mais l’arrière le repousse.

Min 85. À cinq minutes de la fin, il semble que les deux équipes attendent du temps supplémentaire. Beaucoup de joueurs fatigués à ce stade.

Min 81. Maintenant, tournez Réel: il s’en va Guridi Et entrez Barrenetxea.

Min 78. Ça va Braithwaite Et entrez Trincao, premier changement de Barça.

Min 77. Pedri! Main droite du canari après s’être faufilé dans la zone répulsive Remiro au coin.

Min 75. De nombreuses inexactitudes dans cette section du jeu. Les jambes sont lourdes pour les deux équipes, l’effort est très élevé.

Min 70. Poooortu! L’ailier a tenté avec un tir du droitier dès qu’il a marché sur la zone. Il s’égare.

Min 68. La fatigue commence à se faire sentir dans les deux équipes, en particulier dans le Réel Société ce qui donne beaucoup à faire pression. Le ballon, pour le moment, n’est à personne.

Min 62. Dembélé! Contre le vertige Barcelone qui conduit De Jong, Il cède devant le Français, la caracolée et le frappe du pied gauche très serré au poteau. Il le brosse à l’extérieur.

Min 59. Griezzzzzman! Les Français l’avaient. Boule de Busquets au deuxième poteau où il a le flanc a frappé le Petit Prince mais il a dépassé sa force et l’a envoyé haut.

Min 58. Jaune maintenant pour Toi Normand pour en couper un contre Dembélé.

Min 57. Il est beaucoup plus impliqué dans cette deuxième partie que Réel Société. L’objectif a donné des ailes à l’équipe de Shérif.

Min 54. La première Jaune de la fête est pour Dembélé A cause d’un manque de Isak, qui allait directement au but de Ter Stegen. Faute dangereuse pour le Réel.

Min 53. Salvador Gorosabel! Resté seul De Jong dans la surface, il a coupé un défenseur mais le second prévoyait d’intercepter le ballon et le milieu de terrain lui donnait un coup de pied en commettant une faute. Koeman J’ai demandé une pénalité …

Min 52. GOOOOOOOL OF OYARZABAL! Match nul avec la Real Sociedad (1-1).

Min 51. Le VAR ratifie le penalty! Va au lancement Oyarzabal.

Min 50. Il VAR Il examine le jeu, que ce soit en dehors de la zone, que ce soit une main ou que le contact soit légal.

Min 49. Pénalité en faveur de Real Sociedad de De Jong!

Min 46. La deuxième partie commence à El Arcángel!

21:55. A des alternatives Shérif sur le banc du Société réelle pour donner un twist à son équipe dans la deuxième partie. Il lui faut un but pour égaliser et deux pour être en finale. Ce sont les suivants: Ayesa, Zaldua, Aihen, Sagnan, Zubimendi, WIllian J., Januzaj, Barrenetxea et Bautista.

La première partie de L’Archange est terminée! le Barcelone avec cet avantage minimum après l’objectif initial de De Jong. le Société réelle, qui a eu plusieurs actions dangereuses pour porter le premier coup. Il Barça, patiemment, il a déplacé le jeu sur son terrain et entre Braithwaite et Griezmann ils ont grillé le 0-1 c’est sur le tableau de bord du milieu de terrain néerlandais.

Min 44. Longue lecture maintenant du Réel Société qui se termine Monreal avec un centre bas qui traverse toute la zone sans trouver de finisseur.

41 min Réponse Isak! Coup de fouet du Suédois de l’avant qui doit cracher avec ses gants Ter Stegen.

Min 40. But de Barça pour avancer dans L’Archange. Commencer le jeu Braithwaite, qui reçoit de l’arrière, tourne et pénètre profondément dans la zone pour Griezmann. Les centres français et un arrivant De Jong pour diriger un ballon avec beaucoup de mérite: 0-1.

Min 39. GOOOOOOOOL DE BARCELONE!

Min 36. Personne n’émet! Arreón maintenant de Barça ce qu’il a apprécié plusieurs fois. Pedri il s’est faufilé dans la zone mais n’a pas fini, oui ils l’ont fait Griezmann et Dembélé, aucun avec succès.

Min 32. Des minutes plus lucides du Barcelone. Il a plus de balle et trouve des options de tir avec une plus grande assiduité. La Réel, accroupi, attendant.

Min 29. La tête de Braithwaite est presque cadrée! Très long jeu des culés qui se termine par un centre de Mingueza à droite pour l’arrivée forcée du danois.

Min 26. Maintenant Braithwaite! Bonne balle que le Danois reçoit avec sa poitrine, l’abaisse et parvient à tirer avec son pied gauche avant que les défenseurs ne le frappent. Son tir l’arrête en deux temps Remiro.

Min 23. Lenglet! Tir loin du centre à 30 mètres avec son pied gauche qui se détache un peu. Il lui est difficile de produire dans la région Barça.

Min 17. ARRÊTEZ POUR TER STEGEN! Qu’en est-il de l’allemand et que contre Réel. Encore une fois Isak dans la surface, il termine mais le but blaugrana le couvre bien.

Min 16. Encore une fois le réel! Attaques rapides, jeux courts mais efficaces. L’équipe de Shérif bien que pour le moment sans but. Connexion centrale latérale Isak très très mauvais. Il va aux gradins.

Min 13. Maintenant c’est Le Normand! Un corner que le défenseur central chasse au point de penalty avec sa tête. Elle va centrée et la rattrape en sécurité Ter Stegen.

Min 12. Pooooortu! Il parvient à recevoir l’extrémité à l’intérieur de la zone, se positionne et le frappe avec vitesse avec sa main droite. Cela le laisse égaré. Avisez le Réel.

Min 10. Chasse Busquets à Mérinos qui se tord de douleur sur le sol. L’arbitre dit qu’il a touché le ballon. Il n’a rien sifflé.

Min 7. Très forte intensité de la rencontre dans ces premières minutes. Personne ne domine clairement et il y a de nombreuses interruptions. Toute erreur peut payer cher.

Min 4. Isaaaak! Tête de Suédois après un bon centre Pour votre. Il est négligé, il ne s’est pas bien connecté.

Min 2. Appuyez fort et haut sur le Barça. Cela l’oblige à sortir très vite aux culés et, pour le moment, ça leur coûte.

Min 1. Real Sociedad – Barcelone commence!

20:56. Tout comme le Société réelle: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Mikel Merino, Guridi; Portu, Isak et Oyarzabal.

20:53. C’est ainsi que le Barcelone: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Braithwaite et Griezmann.

20:50. Dix minutes pour commencer Real Sociedad – Barcelone de la première demi-finale Supercoupe d’Espagne. Nous nous souvenons des files d’attente!

20:45. Nuit très froide aujourd’hui à Cordoue. 4ème marque le thermomètre à El Arcángel et certains joueurs ne savent plus quoi porter pour gagner de la chaleur. Aller à Griezmann.

⚡ @AntoGriezmann 💪 Allons-y! # SuperCopaBarça pic.twitter.com/vDXuqpAEvD – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 13 janvier 2021

20:40. En fait, le trident du txuri-urdin ajoute plus de buts que celui du Barça. Tous les cinq Pour votre, les quatre de Isak et les sept de Oyarzabal en LaLiga, ils reconnaissent le potentiel du Real.

20:35. Portu, Isak et Oyarzabal, la Société réelle c’est de la vitesse pure. Attaquer les espaces et jouer le contrecoup sera le plan initial des Basques et cela génère généralement des problèmes pour les Catalans.

20h30. Neuf buts aujourd’hui ajoutent le trident culé en Liga. Deux pour Dembélé et Braithwaite et cinq pour Griezmann. Seul Messi Il a 11 ans cette saison. Perd frapper le Barça ce soir sans l’Argentin.

20:25. C’est comme ça qu’il a marché Barcelone l’Archange avant de commencer l’échauffement avant le duel de ce soir.

📍 Nouvel Archange

Nous sommes ici! # SuperCopaBarça pic.twitter.com/XTo3GGVtq6 – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 13 janvier 2021

20:20. Dans le Dock de Shérif Ayesa, Zaldua, Aihen, Sagnan, Zubimendi, WIllian J., Januzaj, Barrenetxea et Bautista seront présents ce soir au nom de la Société réelle.

20:15. Notamment Leo Messi Il ne s’assiéra même pas sur le banc ce soir. Le club a indiqué qu’il est exclu et ne pourra pas rejoindre la deuxième partie. Il a inscrit quatre buts lors des deux derniers matchs et semble retrouver son meilleur niveau.

Donc, suppléants Ce sont Neto, Iñaki Peña, Dest, Pjanic, Riqui Puig, Trincao, Umtiti, Junior et Ilaix.

👥 Suppléants

↪ Neto, Iñaki Peña, Dest, Pjanic, Riqui Puig, Trincao, Umititi, Junior et Ilaix ❌ Messi, exclu – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 13 janvier 2021

20:10. Et c’est la gamme Réel Société ce soir de la Super Coupe d’Espagne: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Mikel Merino, Guridi; Portu, Isak et Oyarzabal.

1⃣1⃣ ALIGNEMENT 🆚 @FCBarcelona. Suppléants 👤 Ayesa.

👤 Zaldua, Aihen, Sagnan.

👤 Zubimendi.

👤 WIllian J., Januzaj, Barrenetxea, Bautista. # AurreraReala pic.twitter.com/pyynYcQVsJ – Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 13 janvier 2021

20:06. C’est ainsi que le Football club Barcelone, sans pour autant Leo Messi ni Dest.

Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Braithwaite et Griezmann.

👥 XI

🏆 # SupercopaBarça

💪 Allez, Culers! pic.twitter.com/OArBwxrhWA – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 13 janvier 2021

20:03. Nous avons des surprises avec les files d’attente: Leo Messi ne joue pas!

20h00. Bonsoir! Bienvenue à ce match en direct entre les Société réelle et le Club de football de Barcelone, première demi-finale de la Super Coupe d’Espagne dans le New State L’archange De Cordoue. Le premier finaliste du tournoi sortira de ce match et affrontera demain jeudi le vainqueur de l’Athletic de Bilbao – Real Madrid.

Le grand doute dans le Barça est Leo Messi. L’Argentin a terminé son match contre lui avec un certain inconfort Grenade et dans la séance du matin d’aujourd’hui avant le match, il n’était pas avec ses coéquipiers. Ronald Koeman Il a déjà assuré qu’il était touché mais ses sentiments étaient positifs devant la possibilité d’avoir le 10. Comme Messi, Araujo il ne s’est pas non plus entraîné avec le groupe. Les deux sont dans l’équipe néerlandaise mais leur combat en Super Coupe n’est pas certain. Braithwaite et Mingueza seraient ceux qui prendraient leur place dans les onze titulaires théoriques.

Pour sa part, dans le Réel Société des hommes importants comme Aritz elustondo ou David Silva, tous les deux hors de l’appel. L’équipe de Shérif Imanol La saison a commencé fort mais je suis plongé dans une série de résultats impuissants depuis novembre. Sauf pour le derby contre lui Athlétique qui a gagné par le minimum dans le but de Pour votre (0-1), le reste était des pertes ou des nuls. Une victoire sur les 12 derniers matchs qui se résume en sept nuls et quatre défaites.