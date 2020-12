20:06 Les remplaçants de la Real Sociedad sont: Marrero, Ayesa, Zaldua, Aihen, Sagnan, G. de Zárate. Merquelanz, Isak, Barrenetxea, Bautista, López, Navarro. En fin de compte, Oyarzábal et Illarramendi ont été laissés de côté.

20:05 La Société réelle sort avec: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino, Guevara; Portu, Willian José et Januzaj.

1⃣1⃣ ALIGNEMENT 🆚 @FCBarcelona. Suppléants 👤 Marrero, Ayesa.

👤 Zaldua, Aihen, Sagnan.

👤 G. de Zárate.

👤 Merquelanz, Isak, Barrenetxea, Bautista, López, Navarro. # BarçaRealSociedad #AurreraReala pic.twitter.com/WPitS8gST7 – Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 16 décembre 2020

20:04 Ils restent sur le banc de Barcelone: ​​Neto, Iñaki Peña, Aleñá, Pjanić, Riqui Puig, Coutinho, Lenglet, Trincão, Matheus, Umtiti et Konrad.

20:03 Il Barcelone sort avec: Ter Stegen; Sergiño Dest, Araújo, Mingueza, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Pedri; Braithwaite.

🔵🔴 XI

⚽ # BarçaRealSociedad pic.twitter.com/Qj8eO9a5zc – FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 16 décembre 2020

20:02 Nous avons déjà le line-ups officiels pour ce Barcelone – Real Sociedad!

20h00. Bonsoir! Il Barcelone recevoir ce soir dans le Camp Nou la visite du Société réelle, un début de match de la 19e journée programmé la même semaine que se jouera la Super Coupe d’Espagne, avec les deux protagonistes de ce soir impliqués dans le tournoi. Le match Barcelone – Real Sociedad Il commencera à 21h00 – une heure de moins aux Canaries – et vous pourrez le suivre en direct et en ligne sur OKDIARY, avec des commentaires en direct et minute par minute du match de la Ligue.

Il Barcelone Il arrive à cette rencontre avec optimisme après la victoire contre Levante lors du dernier match disputé en Ligue, également au Camp Nou. L’équipe de Ronald Koeman a été forcée de réagir après les défaites contre Cadix et la Juventus et le but de Leo Messi a servi à sécuriser les trois points dans le fief du Barça. C’est ce soir pour montrer qu’il y a vraiment un tournant à Barcelone Et quelle meilleure façon de le faire qu’en cherchant une victoire contre l’actuel leader de la Ligue.

La Société réelle Il arrive au Camp Nou en haut du tableau, mais ne peut se détendre après avoir enchaîné trois matchs nuls consécutifs lors de ses derniers matches de championnat. L’équipe txuri-urdín doit marquer des points pour prendre la tête seule, car à ce moment, elle a les mêmes points que l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, après que les Blancs ont ajouté les trois points dans l’autre match d’avance cette semaine, pour les mêmes raisons, contre l’Athletic Club.

Ronald Koeman a appelé les mêmes joueurs que la veille, à l’exception de Junior Firpo, qui a été exclu. Il ne peut toujours pas compter sur Ansu Fati, Piqué, Dembélé et Sergi Roberto.

[📋 CONVOCATORIA]

⚽ # BarçaRealSociedad

🗓 16/12 – 21h (CET)

🔵🔴 # ForçaBarça pic.twitter.com/WazE7zwtpE – FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 16 décembre 2020

Oyarzábal et Illarramendi ont lancé l’appel pour le Société réelle pour le match contre Barcelone, bien qu’ils ne devraient pas réapparaître avant le week-end. Celui qui a été exclu de la liste est David Silva car il n’est pas complètement rétabli.

📋 L’appel pour les matchs de cette semaine. AUPA REAL !!! # AurreraReala pic.twitter.com/f0J1Zp75eV – Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 15 décembre 2020

Nous connaîtrons le alignements pour cette Barcelone – Real Sociedad, Match de championnat que nous vivrons en direct et en ligne OKDIARY. Nous avons commencé!