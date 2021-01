Mis à jour le 19/01/2021 à 18h11

La compagnie vrai moi fait sa présence pour la première fois au Pérou et a lancé jusqu’à trois nouveaux appareils de milieu de gamme. Ils parlent du nouveau realme 7, realme 7 Pro et realme 7i, les mêmes qui commenceront à être commercialisés à partir de début février.

Quelles sont leurs caractéristiques? Il realme 7 Pro Il dispose d’un appareil photo principal Sony IMX682 de 64 mégapixels avec mode Stellar, Ultra Nightscape Video, ainsi que des filtres de nuit. Il est également livré avec un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec empreinte digitale immersive.

Côté batterie, le realme 7 Pro est livré avec 4500 mAh, mais il est capable de se recharger à 65 watts et d’atteindre 100% en seulement 34 minutes. D’autres éléments sont qu’il est livré avec le processeur Snapdragon 720G, deux haut-parleurs, Dolby Atmos, Android 10 et une couche de personnalisation de l’interface utilisateur realme.

D’autre part, le realme 7 Il disposera d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, afin d’avoir une plus grande fluidité lors de la visualisation de votre contenu.

De même, vous pouvez entrer jusqu’à deux NanoSIM et une MicroSD. Son appareil photo principal est un Sony IMX682 64 mégapixels avec Star Mode, filtres de nuit, entre autres.

Le realme 7 peut également recharger, selon la marque, jusqu’à 100% en seulement 65 minutes, et 50% en 26 minutes. Alors que son processeur sera Mediatek Helio G95 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Enfin, le moins de tous, le realme 7iIl sera livré avec 4 caméras: 64 MP, f / 1,8 sur le capteur large; 8 mégapixels avec un axe focal de 2,3 et un angle de vision 119˚ l’ultra large; 2 mégapixels pour le capteur macro et 2 mégapixels pour le capteur de profondeur.

Son écran mesure 6,5 pouces et fonctionnera à 90 Hz par seconde. Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales latéral et d’une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 W, en plus du Snapdragon 662. Il sera vendu pour 999 semelles. Combien coûteront les autres? Consultez les fiches techniques suivantes.

FICHE TECHNIQUE REALME 7 PRO: CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

ÉCRAN: 6,4 “Super AMOLED. Full HD + (1 080 x 2 400 px)DIMENSIONS ET POIDS: 160,9 x 74,3 x 8,7 mm – à 182 gPROCESSEUR: Snapdragon 720GRAM: 8 GoESPACE DE RANGEMENT: 128 Go UFS 2.1 (jusqu’à 256 Go avec microSD)CAMÉRA FRONTALE: 32 MP f / 2,5CAMÉRA ARRIÈRE: 64 MP f / 1.8. Grand angle de 8 MP f / 2.3. Portrait 2 MP (N / B) f / 2.4. Macro 2 MP f / 2.4TAMBOURS: 4500 mAh avec charge rapide de 65 WSYSTÈME OPÉRATIF: Android 10 + interface utilisateur RealmeCONNECTIVITÉ: 4G. Wi-Fi a / b / g / n / ac 2,4 GHz / 5 GHz. Bluetooth 5.0. Double GPS / GLONASS / Beidou. USB-C. NFCAUTRES: Lecteur d’empreintes sous l’écran, double SIM, prise jack 3,5 mmPRIX: 1449 semelles

FICHE TECHNIQUE REALME 7: CARACTERISTIQUES ET PRIX

ÉCRAN: Écran LCD Full HD + 20: 9 de 6,6 pouces. 90 Hz,DIMENSIONS ET POIDS: 162,3 x 75,4 x 9,4 mm à 196,5 gPROCESSEUR: MediaTek Helio G95RAM: 8 GoESPACE DE RANGEMENT: 128 Go UFS 2.1 (jusqu’à 256 Go avec microSD)CAMÉRA FRONTALE: 16 MP f / 2.1CAMÉRA ARRIÈRE: 48 MP. Grand angle de 8 MP. Portrait 2 MP (N / B). Macro 2 MP.TAMBOURS: 5000 mAh avec charge rapide 30 WSYSTÈME OPÉRATIF: Android 10 + interface utilisateur RealmeCONNECTIVITÉ: 4G. Wi-Fi a / b / g / n / ac 2,4 GHz / 5 GHz. Bluetooth 5.0. Double GPS / GLONASS / Beidou. USB-C. NFCAUTRES: Lecteur d’empreintes digitales latéral, double SIM, prise 3,5 mmPRIX: 1299 semelles