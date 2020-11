Mis à jour le 28/11/2020 à 19:37

Le constructeur chinois a fait son atterrissage au Pérou et a lancé l’un de ses premiers appareils dans le pays: c’est le Realme C3, le terminal de milieu de gamme qui est non seulement livré avec une série de fonctionnalités, mais aussi un très bon prix.

L’équipement, qui sera disponible chez Entel pour le Pérou, dispose d’un processeur Octacore 12 nm, de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage, ainsi que d’une batterie de 5000 mAh avec une capacité de charge inversée.

En ce qui concerne son appareil photo, le Realme C3 Il est équipé de trois caméras arrière 12 MP, la principale, l’objectif macro 2 MP et le capteur de profondeur 2 MP. En outre, sa caméra frontale est de 5 MP un écran HD de 6,5 pouces.

Le téléphone portable sera proposé dans son modèle double SIM, en plus d’un plateau pour placer votre micro SD extensible jusqu’à 256 Go.

«Chez Realme, nous appliquons notre philosophie et osons franchir le pas dans l’innovation, le design et la valeur du produit pour être à l’avant-garde et que les jeunes s’identifient à nous», a commenté Sky Ri, PDG de Realme.

le Realme C3 Il sera disponible à partir de S / 569 sous forme de paiement unique dans un plan postpayé de S / 65,90 à Entel. Quelles sont toutes ses caractéristiques? Ici, nous vous disons.

FICHE TECHNIQUE REALME C3: CARACTERISTIQUES ET PRIX

ÉCRAN: Écran LCD 6,5 pouces avec résolution HD + (1600 x 720 pixels)DIMENSIONS ET POIDS: 164,4 x 75 x 8,95 mm à 195 gPROCESSEUR: Helio G70RAM: 3 GoESPACE DE RANGEMENT: 64 GoLOGICIEL: Android 10 avec Realme UICAMÉRA ARRIÈRE: Principal 12 MP f / 1,8 – Macro 2 MP – Portrait 2 MPCAMÉRA FRONTALE: 5 MP f / 2.4BATTERIE: 5000 mAh avec charge inverseCONNECTIVITÉ: Double SIM 4G, WiFi n, Bluetooth 5.0, prise jack 3,5 mm, Micro USBAUTRES: Résistant aux éclaboussures. Lecteur d’empreintes digitales arrière

