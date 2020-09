Enfin, une saison Hard Knocks des plus uniques a atteint la ligne d’arrivée. La 15e édition des docuseries de HBO ne comportait aucun match de pré-saison, un contact physique limité pendant la pratique et peut-être plus axé sur des problèmes de société plus vastes que toute saison qui l’a précédée. Mais pour envoyer les téléspectateurs dans la saison régulière 2020, la finale de mardi soir est restée fidèle au scénario éprouvé: les coupures de la liste.

Les quatre épisodes précédents de Hard Knocks ont attiré un casting d’espoirs auprès des téléspectateurs: Dont’e Deayon, Juju Hughes et Clay Johnston des Rams; et Darius Bradwell et Breiden Fehoko des Chargers. Les fervents adeptes de la journée de coupe de la NFL connaissaient déjà le sort de chaque joueur avant la diffusion de l’épisode de mardi, mais la finale offrait l’occasion de voir comment ces conversations se déroulaient. Encore une fois, avec émotion: voici la dernière ventilation de Hard Knocks de la saison.

Répétition générale finale

Chaque joueur en lutte pour une place dans la liste a eu une dernière chance de faire bonne impression sur les entraîneurs avant le jour de la décision. Pour les Rams, cette dernière opportunité s’est présentée lors d’une mêlée au SoFi Stadium. Chacun des trois joueurs en vedette a pris un départ peu propice: Hughes a raté une chance lors d’une interception; Deayon a été battu profondément deux fois; et Johnston a raté des plaqués ou a été un pas trop lent pour réagir à un jeu. Ajoutant une blessure à l’insulte, Hughes a modifié un ischio-jambier et a dû quitter la mêlée tôt.

Deayon et Johnston ont réussi à changer les choses. Le point culminant est venu sur un jeu dans lequel Deayon a fait un tacle et a forcé un échappé, que Johnston a ramassé et est revenu pour un touché.

Pour les Chargers, Fehoko et Bradwell ont chacun fait valoir leur point de vue sur le terrain d’entraînement, Fehoko mettant l’accent sur l’amélioration de ses compétences de passe-rush. Chaque recrue a fait des jeux positifs et des erreurs, chaque jeu prenant une importance démesurée alors que l’échéance devenait importante.

Jake Roth-USA TODAY Sports

Chargers Star est mis à l’écart

Dans d’autres nouvelles qui avaient déjà secoué le monde du football plus tôt dans la semaine, la sécurité des Chargers All-Pro, Derwin James, a subi un ménisque droit déchiré et manquera toute la saison 2020. C’est un coup dur pour un joueur qui se classe parmi les plus talentueux de la ligue et qui a raté 11 matchs la saison dernière avec une fracture de stress au pied.

“Nous avons d’autres gars dans l’équipe qui vont devoir intensifier”, a déclaré l’entraîneur des Chargers Anthony Lynn. “Mais c’est difficile d’intervenir et de remplacer un jeune homme comme lui.”

James a commencé chaque match en tant que recrue en 2018, enregistrant 105 plaqués avec trois interceptions et 3,5 sacs. Sa production sera presque impossible pour les Chargers à remplacer par un seul joueur. Ils s’appuieront sur un groupe de sécurité qui comprend Rayshawn Jenkins, Nasir Adderley et Alohi Gilman.

Kirby Lee-USA TODAY Sports

Couper le jour arrive

Aux alentours de 28 minutes de l’épisode de mardi, le moment dramatique est enfin arrivé. Les téléspectateurs ont été autorisés à jouer au fly-on-the-wall pendant que chaque joueur apprenait son destin respectif lors de conversations avec ses entraîneurs et directeurs généraux.

Ce qui a suivi, ce sont environ 22 minutes de temps d’antenne consacrées aux coupures de la liste, sur une musique qui a presque certainement été utilisée lors d’une cérémonie des roses sur The Bachelor au cours des cinq dernières années.

Nous avons commencé avec les Rams, qui ont finalement choisi de ne pas garder Hughes, Deayon ou Johnston sur leur liste active. Tous les trois ont obtenu des places dans l’équipe d’entraînement, bien que Johnston ait finalement choisi de rejoindre l’équipe d’entraînement des Panthers de la Caroline. L’entraîneur-chef de la Caroline est Matt Rhule, qui a entraîné Johnston à Baylor, tandis que le père de Johnston, Kent, est le directeur du bien-être des joueurs des Panthers.

Pour les Chargers, Fehoko et Bradwell ont également été laissés à l’écart de la liste active, mais conservés dans l’équipe d’entraînement. Dans sa conversation avec Bradwell, Lynn a été franc avec la recrue sur la façon dont il doit développer de meilleures habitudes de travail après s’être présenté au camp plus de 20 livres en surpoids.

«Pour que je vous aide à libérer ces outils, je dois vous aider à devenir un meilleur professionnel. Vous êtes venu à ce concert de plus de 20 livres de plus, mon homme. Nous parlons de vous payer un six chiffres. revenu, et je ne peux pas courir avec cette voiture », a déclaré Lynn. “Donc vous devez prendre soin de votre corps. Et vous devez déterminer quel type de véhicule vous êtes. Vous êtes un F-150, peut-être un 250. Mais vous n’êtes pas une Corvette, vous êtes Pas de Lambo, alors arrête d’essayer de courir comme tel. “

Coups rapides

Dans un mouvement qui a surpris peu de gens qui avaient suivi la situation, les Chargers ont nommé Tyrod Taylor leur partant pour la semaine 1, donnant à la recrue Justin Herbert plus de temps pour apprendre les ficelles du métier. Taylor, qui a toujours été félicité pour son leadership et son éthique de travail, a participé à une séance d’entraînement en solo avant l’aube dans les installations de l’équipe lors de la finale.

Lors de l’une des dernières pratiques de l’équipe avant les coupures, l’entraîneur des quarts des Chargers, Pep Hamilton, a résumé l’opportunité offerte aux joueurs qui s’accrochaient à leur vie d’alignement en tant que telle: “Le football est la plus grande méritocratie de notre société. Ce que vous faites en dit beaucoup plus que ce que vous dites. . ” La concentration de Fehoko, cependant, était plus directe: “Aujourd’hui, je dois solidifier ce que je suis en tant que joueur: c’est juste un méchant f — au milieu. Juste un méchant mère — euh.”

Le receveur large recrue des Rams, Van Jefferson, avait impressionné au camp d’entraînement et était toujours proche de la clé pour faire partie de l’équipe. Mais il a reçu des conseils du demi de coin vétéran Jalen Ramsey, qui a noté la vitesse du jeune tout en soulignant comment il pourrait améliorer son parcours.