En l’absence de matchs de pré-saison, la structure hebdomadaire typique des Hard Knocks est remise en question cette année. Le programme de pré-saison se prête à un arc parfaitement fluide pour chaque saison de la série: un épisode commence par des entraînements et des rencontres, se terminant par un match contre une équipe différente, suivi de coupes dans la liste, où nous apprenons le sort des joueurs que nous avons grandis. se soucier pendant la course du spectacle. C’est une méthode éprouvée qui s’est avérée efficace pour les 14 saisons précédentes de la série.

Les contraintes engendrent la créativité, cependant, et les producteurs de l’émission ont dû travailler avec ce qu’ils avaient. Dans l’épisode trois, nous avons enfin pu voir des entraînements complets, les Rams jouant même une mêlée en direct au nouveau stade SoFi.

Kirby Lee-USA TODAY Sports

Tyrod Taylor plaide pour sa cause

Une grande partie des deux premiers épisodes de cette saison se sont concentrés sur le quart-arrière recrue de premier tour des Chargers, Justin Herbert. La taille prototypique d’Herbert et son bras impressionnant ont attiré des critiques élogieuses de la part de ses coéquipiers et entraîneurs, mais ils ont attiré une partie des projecteurs sur le quart-arrière vétéran Tyrod Taylor.

Taylor a signé un contrat de 11 millions de dollars sur deux ans avec l’équipe avant la saison 2019 après une campagne 2018 difficile avec les Browns de Cleveland. Le poste de départ à Los Angeles étant incertain, Taylor est prêt pour une nouvelle chance de concourir.

“Je pense que tout au cours des neuf dernières années m’a préparé à l’opportunité que j’ai maintenant”, a déclaré Taylor. “Jouer avec quelque chose pour prouver me motive définitivement, mais ce n’est pas la seule chose.”

Taylor a fait trois départs pour Cleveland en 2018 – sa plus récente expérience en tant que partant – complétant 49,4% de ses passes pour 473 verges, deux touchés et deux interceptions. De 2016 à 2017, il a lancé 31 touchés et seulement 10 interceptions pour les Bills de Buffalo, affichant une note de 89,4 passeurs et aidant à mettre fin à une sécheresse de 17 ans en séries éliminatoires pour les Bills en 2017.

On a beaucoup parlé du comportement calme d’Herbert, à la fois dans le processus de pré-draft et depuis qu’il est au camp. Taylor tombe également davantage du côté réservé du spectre, mais son expérience et sa réputation de parler en cas de besoin lui ont valu la réputation de leader fort.

“Il est toujours introverti, mais il y a un moyen d’être introverti et de diriger”, a déclaré l’entraîneur-chef des Chargers Anthony Lynn. “Je pense qu’il parle quand il le faut.”

Pep Talk de Clay Johnston de “Papa Favre”

Le secondeur recrue des Rams, Clay Johnston, fait partie de la liste qui a reçu le plus de temps à l’écran. La réaction exaltée de Johnston après avoir été choisi au septième tour de Baylor a été l’un des faits saillants du repêchage de cette année, et il a maintenu son enthousiasme jusqu’à présent pendant le camp.

Sur l’épisode de cette semaine, Johnston a reçu quelques mots d’encouragement de «Papa Favre», plus connu sous le nom de Brett Favre.

Le père de Johnston, Kent, a été entraîneur de force dans la NFL pendant deux décennies et était avec les Packers en 1997 lorsque l’équipe a remporté le Super Bowl. Kent et Favre sont devenus des amis proches, avec Kent servant de témoin au mariage de Favre.

Alors que Clay continue de s’acclimater à la vie dans la NFL, Favre a offert quelques conseils alors que la recrue continue de se battre pour une place dans l’équipe.

«Tout ira bien. J’ai joué avec une tonne de gars, mais peu de gars comme vous qui l’aiment “, a déclaré Favre.” J’ai toujours aimé les gars comme vous, qui entrent et qui ont toute cette énergie … c’est le genre de gars avec qui vous gagnez . »

Le conseil de Favre semble être une sorte de retour de faveur, car un jeune Clay a apparemment aidé le Temple de la renommée avec ses mécanismes de lancer à l’époque de son jeu:

HBO

Keenan Allen fait face à un ennemi familier

Les Chargers ont complété leur secondaire cette intersaison en signant le quadruple Pro Bowler Chris Harris Jr.à un contrat de deux ans. Son arrivée à Los Angeles met fin à une rivalité avec son ennemi devenu coéquipier, Keenan Allen.

Allen et Harris se sont affrontés neuf fois au cours de leur carrière, lorsque Harris a joué pour les Broncos de Denver. Au cours de leurs cinq dernières rencontres depuis 2017, Allen a récolté 27 attrapés pour 251 verges trois scores, les Broncos remportant quatre des cinq affrontements.

Maintenant jumelés dans la même équipe, les deux aiment parler de trash et les compétitions de routine pendant les entraînements. Bien que chaque joueur ait remporté sa part de batailles dans le passé, c’est Allen qui a été le point culminant de l’épisode de mardi soir – sur une pièce dans laquelle il n’a même pas eu le ballon:

Melvin Ingram met fin à son «hold-in»

L’ailier défensif du Pro Bowl à trois reprises, Melvin Ingram, avait été jusqu’à présent un scénario dans le camp d’entraînement pour ce qui était surnommé un «hold-in». Ingram assistait à l’entraînement chaque jour, mais ne participait pas pleinement tant que sa situation contractuelle n’était pas réglée.

Vendredi, Ingram a finalement obtenu son nouveau contrat, les Chargers ayant accepté de restructurer son contrat et de garantir son salaire total de 14 millions de dollars pour la saison 2020.

Il est clair à quel point Ingram est important pour le succès de la défense. Dans l’un de ses premiers entraînements depuis la fin du hold-in, Ingram a intercepté une passe au cours d’un exercice de deux minutes à pleins pads. Une conversation ultérieure avec l’entraîneur des quarts Pep Hamilton a illustré comment l’enthousiasme et l’engagement d’Ingram ont un impact sur toute l’équipe.

«Si vous prenez l’énergie que vous avez, le respect, la crédibilité sur le terrain que vous avez au sein de cette équipe et que vous les dirigez simplement de la bonne façon, les responsabilisez dans tout ce qu’ils font, nous avons une chance de tout gagner», Hamilton m’a dit.

Coups rapides

Les Rams ont organisé une mêlée complète au SoFi Stadium, qui a attiré de nombreux oohs, ahs et des photos de téléphones portables des joueurs et des entraîneurs. Même les arbitres n’ont pas pu s’empêcher de saisir l’instant:

HBO

Sur la base de la première vue des nouvelles fouilles, vous ne pouvez pas vraiment lui en vouloir:

Un autre recrue des Rams qui tente de revendiquer une place sur la liste est le gardien non repêché Juju Hughes de l’État de Fresno. Bien que la quête de Hughes pour laisser une impression sur le personnel d’entraîneurs se poursuive, il s’est déjà démarqué des téléspectateurs de Hard Knocks pour sa marque inhabituelle de jouer au football avec un cure-dent dans la bouche à tout moment.

Hughes dit qu’il a pris l’habitude il y a sept ou huit ans pour l’aider à arrêter de se ronger les ongles. Il a arrêté de les mordre après quelques semaines, mais le cure-dent était là pour rester.

“C’est moi, mec. Tu me vois, tu vois le cure-dent,” dit Hughes. “Je ne suis jamais sans ça.”

Le plaqueur offensif de deuxième année des Rams, David Edwards, a appris à ses dépens: sur Hard Knocks, quelqu’un regarde toujours: