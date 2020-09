Comme le reste du monde du sport, le quatrième épisode de Hard Knocks a été bouleversé par la fusillade policière de Jacob Blake la semaine dernière à Kenosha, Wisconsin. la brutalité policière et la manière dont les Rams et les Chargers peuvent utiliser leurs plates-formes pour apporter des changements positifs.

Entre les deux, les équipes ont poursuivi leurs préparatifs pour la campagne 2020. Certaines coupures d’alignement ont été effectuées, tandis que le quart-arrière des Chargers Justin Herbert a connu d’autres difficultés de croissance. Pendant ce temps, d’autres recrues se sont démarquées parmi un grand nombre de jeunes en lice pour le temps de jeu, et les Chargers se sont enfin rendus au tout nouveau stade SoFi.

Kirby Lee-USA TODAY Sports

Jacob Blake Shooting modifie le plan de jeu

Compte tenu de la façon dont le tournage de Jacob Blake a secoué la NBA, la MLB et toutes les autres ligues sportives actuellement en saison, il n’est pas surprenant que le sujet soit au centre des préoccupations des joueurs des Rams et des Chargers. Pour les Rams, le groupe de direction de l’équipe a tenu une réunion avant l’entraînement pour discuter de leurs points de vue et de leurs sentiments sur ce qui s’est passé, avec plusieurs vétérans des Rams pesant. Pour les Chargers, leur réunion d’équipe a eu lieu pendant ce qui était censé être leur première mêlée à l’intérieur du stade SoFi. .

Avant le début de la mêlée, le quart Tyrod Taylor a rappelé tous les joueurs sur le terrain aux vestiaires, où l’entraîneur-chef Anthony Lynn a ouvert la voie aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel pour dire ce qu’ils pensaient. Une poignée de personnes ont été montrées en train de parler devant la salle, y compris le coordinateur des équipes spéciales et entraîneur-chef adjoint George Stewart, qui a été entraîneur dans la ligue pendant 32 ans et a vécu le racisme en grandissant en Arkansas. Parmi les sujets dont il a discuté figurait Colin Kaepernick, l’utilisant comme exemple d’action et de défense de ses croyances, malgré les conséquences:

Plusieurs autres membres se sont levés et ont pris la parole, avec des voix souvent émues, montrant de la frustration et de la douleur. En fin de compte, Lynn a pris la décision d’annuler la mêlée de l’équipe, exhortant le groupe à utiliser son temps et ses plates-formes pour apporter des changements pratiques au sein de la communauté.

“Je pense que l’entraîneur a pris la bonne décision”, a déclaré Taylor par la suite. “Ce fut une conversation inconfortable mais c’était absolument nécessaire … Nous n’avons pas les réponses aujourd’hui, et je ne peux pas vous promettre que nous aurons les réponses demain, mais je dirai que ce vestiaire continuera à adopter la bonne approche et que cela commence au sein de notre communauté.

Après l’annulation de la mêlée, les joueurs et les entraîneurs ont discuté de la décision avec les médias présents. Ci-dessus, le nouveau tableau vidéo Oculus de SoFi Stadium affichait quelques messages: “” Je ne suis pas triste, je ne veux pas de votre pitié. Je veux du changement “, c’est ce que la sœur de Blake, Letetra Widman, a déclaré après son tournage. Et une simple déclaration au nom de l’équipe: “Assez !!”

Kirby Lee-USA TODAY Sports

Les hauts et les bas de Justin Herbert

Herbert a été un point focal fréquent cette saison, et ce que les caméras ont montré a encapsulé le tour de montagnes russes typique d’un quart-arrière débutant: des dons physiques indéniables rayonnant de potentiel, souvent annulés par l’inexpérience et des erreurs mentales.

L’épisode de mardi présentait beaucoup des deux, mais d’abord ce dernier. Herbert a été montré en train de tâtonner ses mots tout en appelant une pièce de théâtre dans le petit groupe – quelque chose qu’il n’a pas été invité à faire beaucoup pendant qu’il jouait dans l’offense sans caucus de l’Oregon à l’université. Il a également été limogé à plusieurs reprises dans un mélange de lowlights, ce qui a conduit à l’évaluation franche suivante de sa vitesse par l’entraîneur des quarts Pep Hamilton:

“Il y a de bonnes chances, d’une manière très respectueuse, que tout le monde en défense, à l’exception du protège-nez, soit au moins aussi rapide que vous”, a déclaré Hamilton.

Herbert ne gagnera peut-être pas beaucoup de courses à pied, mais il n’aura pas à le faire pour réussir au niveau professionnel. Plus tard dans l’épisode, Herbert a rebondi, lançant des fléchettes sur tout le terrain et attirant les éloges de ses coéquipiers et entraîneurs. Sa capacité à échapper à la précipitation a même mérité les éloges de son entraîneur-chef lorsque Lynn s’est exclamée: “Nous avons un quart-arrière mobile!”

Leçon apprise pour Herbert: dans cette ligue, votre situation peut changer rapidement.

Enregistrement des recrues

Herbert obtient le plus d’attention en tant que premier choix, mais beaucoup d’autres se sont démarqués dans le camp jusqu’à présent. Pour les Rams, Van Jefferson a attiré les premiers éloges.

Le choix de deuxième ronde n’a jamais eu de saison exceptionnelle à l’université, mais a plutôt été constamment productif. En quatre ans (deux chacun à Ole Miss et en Floride), Jefferson a amassé 2 159 verges et 16 touchés, marquant au moins 35 attrapés et 450 verges chaque saison. Sa taille, ses itinéraires nets et son pedigree dans la NFL (son père a joué dans la ligue pendant 13 ans) en particulier, excitent ses entraîneurs pour ce qui va arriver.

Pour les Chargers, le plaqueur défensif non repêché Breiden Fehoko de LSU s’est déjà fait un nom. Il pose constamment des questions à ses coéquipiers vétérans pour essayer de s’améliorer, et son énergie et sa physicalité sont devenues des traits positifs. Après une pratique, Fehoko a fait la démonstration de la danse Haka pour l’équipe, ce qu’il faisait régulièrement au cours de sa carrière universitaire. S’il maintient sa production actuelle, il aura l’occasion de le refaire sur un terrain de la NFL.

Coups rapides

Lynn a dirigé les arrières des Chargers dans un exercice d’obstacles au cours duquel il a empilé des sacs les uns sur les autres pour voir qui pouvait le mieux dégager. Austin Ekeler a défendu son titre du camp de l’an dernier en effaçant à nouveau cinq sacs, que Lynn a décrit comme “territoire LT” en référence au Hall of Famer LaDainian Tomlinson. Après une période particulièrement difficile pour Herbert, il a rappelé que les joueurs défensifs des Chargers le chahutaient avec des railleries comme: “Ce n’est pas l’État de Washington!” Herbert a fait un doublé dans sa carrière contre l’État de Washington, bien qu’une seule défaite soit survenue en tant que partant, et il n’a pas lancé une seule interception contre les Cougars. Un meilleur choix d’école aurait peut-être été l’Arizona State, qui a battu l’Oregon chacune des deux dernières saisons et a choisi Herbert quatre fois.Pendant le générique de fin de chaque épisode de Hard Knocks, l’émission présente généralement des moments inoffensifs et humoristiques qui ont été filmés. . Au lieu de cela, le générique de fin de cette semaine présente une liste d’organismes de bienfaisance soutenus par les Chargers, les Rams et la NFL. Ils étaient: Brotherhood Crusade (Chargers), Liberty Hill Foundation (Chargers), LA Promise Fund (Rams), A Place Called Home (Rams), Anti-Recidivism Coalition (NFL), Community Justice Exchange (NFL) et Rise (NFL) .