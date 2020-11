Mis à jour le 11/08/2020 à 18:05

Le Pérou a un nouveau représentant et un nouveau double champion national. Stick est revenu rechargé au Red Bull Batalla de los Gallos et a battu Skill dans la grande finale. Le représentant de Rapstyle concourra dans son deuxième international et déjà assuré qu’il cherchera «gloire» en République dominicaine.

«Je suis très content, vraiment, depuis que j’ai commencé j’ai dit, eh bien cette fois je ne vais rien presser. Si un de mes amis gagne, je serai heureux. Comme ils sont tous mes amis, quel que soit le gagnant, je serai heureux. Je vous souhaite toujours de bonnes vibrations. Ça fait longtemps que je n’ai pas gagné ».

Le reconnu MC C’est à nouveau la première place au Pérou après sept longues années, où il a non seulement perfectionné sa façon d’improviser, mais aussi sa mise en scène, qui est l’une de ses principales forces.

Stick a battu Xplain en huitièmes de finale, Xilo en quarts de finale et Jota en demi-finale. Cette dernière bataille était l’une des plus attendues par les plus de 100 000 téléspectateurs en streaming, car le Trujillo cherchait son triple titre.

En plus de Stick et Skill, qui ont déjà assuré leur présence pour la finale nationale 2021, pour le championnat et le finaliste, respectivement. Ramset a également assuré sa place pour l’année prochaine parce qu’il a battu Jota pour les troisième et quatrième places.

Katacrist, Blackcode et Xilo méritent une mention spéciale, qui à leurs débuts dans la compétition ont montré un excellent niveau et se sont qualifiés pour les quarts de finale.

