Les deux pilotes espagnols ont l’ambition de monter sur le podium en 2021. Malgré cela, Fernando Alonso a commenté que le temps Renault a fait en 2020 a été “pour les catastrophes de Mercedes». Et, avec une stratégie adéquate et avec ses deux pilotes en piste, l’équipe allemande compliquera à la fois ses options pour terminer dans les trois premiers et celles de Carlos Sainz. En outre Taureau rouge et McLaren ils ont une longueur d’avance.

Dans des conditions normales, et étant donné qu’aucun changement majeur n’est attendu en 2021, Mercedes continuera de dominer. Une autre chose sera en 2022 avec l’entrée en vigueur du changement de règlement qui réduira les inégalités qui existent entre les différentes équipes. D’ici là, Red Bull restera leur principale menace. Oui en 2019 Verstappen resté à 48 points de Valtteri Bottas, en 2020, il n’y a eu que 9 du finnois. Cependant, la supériorité de Taureau rouge il n’en a pas été ainsi en raison de l’irrégularité de Alex Albon, qui n’est monté que deux fois sur le podium. C’est pourquoi y monter a été si ouvert chaque fois que Hamilton, Bottas ou Verstappen ont eu des problèmes. Pour cette raison également, Red Bull a décidé de se passer d’Albon pour remettre Sergio Pérez à sa place. Autrement dit, la signature du Mexicain est appelée à compliquer encore plus les options de podium de Fernando Alonso et Carlos Sainz.

Les pilotes de Taureau rouge aura également une nouvelle unité de puissance plus fiable: «Bien sûr, nous développons notre nouvelle unité de puissance pour 2021, non seulement pour améliorer les performances, mais aussi la fiabilité», A récemment confirmé Toyoharu Tanabe, directeur technique de Honda. Pour atteindre son objectif, l’équipe autrichienne entend faire un pas en avant: “Nous serions ravis de gagner plus de courses et d’essayer d’être prétendants au championnat en 2021».

En plus de Red Bull, McLaren aura un nouveau moteur

Malheureusement pour Fernando Alonso et pour Carlos Sainz, ni Alpine ni Ferrari ne sont la principale alternative à Mercedes et Red Bull. C’est McLaren, qui a terminé troisième du championnat du monde des constructeurs la saison dernière. L’équipe britannique disposera également d’un moteur Mercedes après la fin de sa relation contractuelle avec Renault. «De toute évidence, le passage au bloc moteur Mercedes est une tâche difficile, mais je dois dire que Je suis très content des progrès que nous voyons à Woking. Je dirais que la construction de la voiture se déroule très bien. La relation avec les garçons de Brixworth a également commencé sur une très bonne base. Il y a de très bons dialogues et échanges techniques, donc j’en suis très content », a déclaré Andreas Seild, chef d’équipe, avec optimisme.

McLaren espère s’installer en tant que troisième équipe avant le changement de règlement, tandis que Ferrari, qui a signé Carlos Sainz, menace sa position. “Nous nous sommes battus avec Mercedes, sauf Cette année, presque tout le monde est deuxième, donc y retourner est ce à quoi nous devrions aspirer, au minimum un tiers. Pour cela, nous aurons un bon moteur, il donne de bons chiffres, à la hauteur de 2019, complètement nouveau et peut-être que nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous serons à nouveau compétitifs », a déclaré Mattia Binotto dans la présentation de l’espagnol.

Les atouts de Sainz et Alonso pour se battre avec Red Bull et avec McLaren

Pour cela, les deux Sainz comme Leclerc aura également un nouveau moteur dont l’Italien a commenté: «Atteindre probablement le niveau du groupe motopropulseur Mercedes en 2021 serait trop demander, car dOn devrait gagner entre 40 et 50 chevaux. Cependant, égaler les performances de Renault et Honda ce serait en soi un grand pas en avant ».

Fernando Alonso, pour sa part, disposera d’une voiture «à moitié neuve». «Alors que la plupart des pièces de la voiture sont homologuées et ne peuvent pas être modifiées, il reste en fait encore quelques choses ouvertes et en jeu. Vous ne pouvez pas faire une toute nouvelle voiture, mais vous pouvez fabriquer une demi-voiture neuve. Nous examinons actuellement ce que nous pensons avoir du sens et essayons de faire de notre mieux », a déclaré Pat Fry.

Selon le directeur technique d’Alpine, le fond plat pourrait déterminer les aspirations de l’équipe de France vis-à-vis d’équipes comme Red Bull ou McLaren: »Le changement de fond plat Cela ressemble à un petit et insignifiant, mais cela change considérablement l’aérodynamisme à l’arrière de la voiture, donc cela dépendra de qui réussira à mieux y faire face, de voir en quoi cela modifie vraiment l’ordre».

À défaut de déterminer quelle équipe en tirera le meilleur parti, Alpine souhaite voir Fernando Alonso et Esteban Ocon sur le podium. “Nous devons faire mieux que l’an dernier, cela signifie obtenir plus de podiums., a déclaré Luca de Meo PDG du groupe Renault.