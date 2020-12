Mis à jour le 12/11/2020 à 15:49

Quelques heures après avoir rencontré le nouveau champion international de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020, Connaissez tous les détails de ce grand événement. Les 16 meilleurs concurrents de chaque pays s’affronteront dans des batailles difficiles pleines de fluidité, d’esprit et de punchlines, pour enfin remporter la précieuse ceinture. Qui gagnera? On saura qu’en 3, 2, 1 …

Pour ce 2020, Red Bull Batalla de los Gallos Internacional Il a transféré les 16 meilleurs freestylers en République dominicaine, pays choisi pour accueillir la grande finale et qui marquera le retour aux batailles de grandes légendes du freestyle hispanophone, comme le mexicain Aczino, le skone espagnol et le récemment champion argentin, Tata.

Cet événement se déroulera à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les finalistes se produiront sur la scène des Pinewood Studios, devant un écran vert géant. Sur l’écran de Red Bull TV, les téléspectateurs verront des rappeurs s’affronter dans un monde virtuel, en dehors de la réalité.

Bnet est le champion international 2019. Il arrive en République dominicaine pour défendre le titre (Photo: Red Bull)

HEURE ET COMMENT VOIR EN LIGNE LA FINALE NATIONALE INTERNATIONALE RED BULL 2020

La finale internationale 2020 peut être vue sur Red Bull TV et sur le site officiel: redbull.com/batalla. Et, comme d’habitude, Red Bull activera sa chaîne YouTube officielle afin que chacun puisse suivre chaque détail de la grande finale.

CALENDRIER PAR PAYS

Espagne: 20 h 30 Pérou: 14 h 30 Costa Rica, Mexique: 13 h 30 Colombie, Équateur: 14 h 30 Bolivie, États-Unis, République dominicaine: 15 h 30 Argentine, Chili, Uruguay: 16 h 30

Il est à noter que les combats seront également diffusés sur Periscope, Facebook et Twitch. Et au Pérou, via la chaîne Movistar Deportes (chaînes 3 et 703 HD) et la plateforme de streaming Movistar Play.

QUI FACE À LA BATAILLE DES COQSTERS FINAL INTERNATIONAL 2020

Au total, il y aura 16 participants à la finale internationale:

Bnet (Espagne – Champion actuel) Skone (Espagne) Aczino (Mexique) Valles-T (Colombie) Elevn (Colombie) Rapder (Mexique) Tata (Argentine) Yartzi (USA) Stick (Pérou) SNK (Costa Rica) Acertijo (Chili) Exodus Lirical (République dominicaine) Mac (Équateur) Naicen (Uruguay) Minos (Bolivie) Shield Master (République dominicaine)

De plus, cette année, l’organisation a recruté trois freestylers de réserve:

Blon (Espagne) Yoiker (Mexique) New Era (Pérou) Les 16 participants à la finale internationale Red Bull Batalla de los Gallos (Photo: Red Bull)

