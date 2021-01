La seule chose que pouvait garantir hier le leader de l’entité Avilesina, qui a accepté lundi avec Abraham d’arrêter de diriger la première équipe, bien qu’il continuera à être lié, était que l’entraîneur sera «d’ici, une personne d’une vie, bien que ils nous ont proposé de nombreux coachs extérieurs ».

Dani Borreguero est toujours l’une des options, souligne Baeza, mais est resté en retrait. Le Barcelonais, ancien joueur du Sporting, Colunga, Gijón Industrial et Llanera, et d’autres clubs extérieurs à la région, entraîne actuellement la jeunesse de Llanera et a été choisi en premier lieu: avec lui les termes du contrat ont été négociés et seuls quelques détails restaient à clore, y compris le désengagement du club llanerense.

Quelque chose qui n’allait pas être un problème, comme l’assure le directeur sportif d’Arlequin, Miguel Lopez Kidron: “Notre idée est de ne pas limiter la voie vers un avenir meilleur à n’importe quel joueur ou entraîneur.”

Cependant, Avilés a refroidi hier le relais sur le banc. “Cela vaut la peine d’attendre un jour de plus, nous allons étudier les options que nous avons”, explique Diego Baeza. Alors que l’atterrissage du nouvel entraîneur ralentit, le club accélère le renouvellement de son effectif avec l’arrivée de deux footballeurs au caractère offensif marqué, Luca Napoleone et Moussa Camara, pour accompagner Natalio.

Napoleone, milieu de terrain belge de 1,81 et 27 ans, Il est livré avec des références à l’arrivée dans la région et à la bonne frappe de balle. Il provient du Charleroi Olympique de la Première Division Nationale Belge, équivalent au Second B. Le footballeur est déjà à Avilés et est en bonne forme, même si ses débuts attendent le transfert. De son côté, Camara, un attaquant guinéen de 25 ans et 1,81 ans, se distingue par ses qualités physiques. Il vient du FC La Unión Atlética de Murcia, de Third, et auparavant il a joué pour San Sebastián de los Reyes, Villanovense, CF Salamanca et Cartagena, de Second B, et Alcobendas et Leganés B, de Third.

Avilés est convaincu que les deux jetons seront disponibles pour le match de dimanche contre Mosconia. Diego Baeza n’exclut pas plus d’incorporations «si quelque chose d’intéressant sort».