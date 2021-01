Comment voir River vs Palmeiras en direct en ligne pour Coupe Libertadores? A quelle heure et où se déroulera le match de football en direct? Le Monumental de Buenos Aires sera le théâtre de la première demi-finale, où le Millionnaire cherchera à en profiter pour être très proche de l’instance finale. L’engagement sera diffusé à la télévision via ESPN2; cependant, vous pouvez également profiter de l’engagement à Montre Facebook, une plateforme entièrement gratuite. Comment le faire? Ensuite, étape par étape pour profiter de n’importe quel appareil mobile.

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR sur River vs Palmeiras pour la Copa Libertadores

D’un autre côté, Depor Il suivra sur le Web la minute par minute du match d’aujourd’hui, tous les incidents, statistiques, matchs, vidéos de buts, déclarations et plus de détails que vous devez savoir avant de regarder le match de football en direct.

Plaque de rivière il vient d’un match nul 2-2 contre Boca Juniors pour le Superclásico de la Coupe Maradona. Avec cette égalité et avec un match à jouer pour terminer la deuxième phase de la Ligue argentine, River Plate est resté deuxième du groupe A de la phase de championnat avec huit points, le même montant que Boca Juniors, mais avec une différence de buts pire.

D’autre part, le capitaine du Palmeiras, le milieu de terrain expérimenté Felipe Melo, ne s’est pas rendu en Argentine car il se remet d’une fracture à la cheville gauche. Au lieu de cela, l’attaquant star de 18 ans Gabriel Verón, les milieux de terrain Patrick de Paula et Zé Rafael et l’attaquant Rony ont tous laissé derrière eux divers inconforts physiques et sont à la disposition de l’entraîneur portugais Abel Ferreira.

Une statistique à souligner est que les deux clubs ont marqué plus de buts en Copa Libertadores, et avec une grande différence par rapport aux autres. Marcelo Gallardo et son équipe ont marqué 31 buts, dont 21 en phase de groupes et 10 entre le huitième et le quatrième; tandis que Palmeiras ajoute 29, discriminés en 17 et 12 respectivement.

Alignements possibles pour River vs Palmeiras

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Paulo Díaz, Milton Casco, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández, Jorge Carrascal, Matías Suárez et Rafael Santos Borré. Entraîneur: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Viña, Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gabriel Veron, Rony et Luiz Adriano. Entraîneur: Abel Ferreira.

Qui arbitrera River vs Palmeiras?

Pour le match entre River vs Palmeiras, il y aura le juge uruguayen Leodán González, 37 ans et l’un des plus jeunes que CONMEBOL ait pour ces engagements importants. Ses participations au niveau sud-américain sont principalement liées au VAR. Un autre fait est qu’il n’a jamais dirigé une réunion de la table des Millionnaires, mais deux événements de grande importance dans l’édition 2018.

Comment regarder le football de la Copa Libertadores via Facebook Watch?

Pour assister par mobile et profiter des matchs par Coupe Libertadores, vous pouvez le faire via Montre Facebook. Ensuite, nous vous donnons les recommandations suivantes afin que vous puissiez profiter de la football en direct en ligne depuis votre téléphone portable ou tout autre appareil mobile.

1) Entrez dans l’application Facebook. 2) Cliquez sur l’icône Assistance ou recherchez Assistance dans le menu. 3) Dans la barre de recherche, recherchez Conmebol Libertadores et suivez la page. Les matchs seront ajoutés à votre liste de surveillance.

Comment participer avec un ordinateur de bureau?

1) Entrez www.facebook.com et accédez à la page. 2) Cliquez sur l’icône de la montre Facebook dans le menu de gauche ou visitez facebook.com/watch. 3) Dans la barre de recherche, recherchez Conmebol Libertadores et suivez la page. Les matchs seront ajoutés à votre liste de surveillance.

Où les émissions seront-elles disponibles?

Ils seront accessibles à tous sur Facebook en Argentine, en Bolivie, au Chili, en Colombie, en Équateur, au Paraguay, au Pérou, en Uruguay, au Venezuela et au Brésil.

Y a-t-il des frais pour accéder à ces transmissions?

Toute personne disposant d’un compte Facebook dans les pays éligibles pourra assister à ces jeux gratuitement via l’icône Facebook Watch.

Les émissions seront-elles disponibles en plusieurs langues?

Oui, les émissions seront diffusées en espagnol pour l’Amérique hispanophone et en portugais pour le Brésil.

Où puis-je accéder au programme de diffusion?

Nous garderons un calendrier à jour des transmissions sur Facebook Watch via: (lien de la page ou du calendrier de CONMEBOL).

Sur quelles plates-formes les flux seront-ils disponibles?

Sur les appareils mobiles, y compris les tablettes, les diffusions seront disponibles dans les applications Facebook pour Android et iOS avec les mises à jour les plus récentes.

Sur le bureau, les flux seront disponibles pour Chrome, Firefox et Opera dans leurs dernières versions.

Puis-je assister à ces matchs différés?

Oui, après chaque partie, vous pourrez assister à des parties différées sur la page de Facebook de Conmebol Libertadores.

Comment étaient la rivière vs Palmeiras?

Plaque de rivière se retrouvera en demi-finale de la Coupe Libertadores avant Palmeiras, une équipe qui l’a éliminé dans le même cas il y a 21 ans.

Coupe Libertadores 1999 | Rivière 1-0 Palmeiras | demi finales

Coupe Libertadores 1999 | Palmeiras 3-0 Rivière | demi finales

Coupe du Mercosur 1999 | Rivière 3-3 Palmeiras | Phase de groupes

Coupe du Mercosur 1999 | Palmeiras 3-0 Rivière | Phase de groupes

Coupe du Mercosur 2001 | Palmeiras 2-2 Rivière | Phase de groupes

Coupe du Mercosur 2001 | Rivière 3-3 Palmeiras | Phase de groupes

