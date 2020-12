U. catholique et Colo Colo EN DIRECT et EN LIGNE ce samedi 19 décembre, depuis le stade San Carlos de Apoquindo à Santiago (Chili), dans le cadre de la 25e journée du Championnat National Chilien, dans la 178ème édition de la classique chilienne. Suivez la transmission et la narration du match à partir de 16h00 (heure péruvienne) et 18h00 (heure locale) sur les signaux CDF Premium et CDF HD. Regardez les principaux incidents par MINUTE PAR MINUTE de Depor.com.

Les ‘Albos’ arrivent battus à ce duel, car en milieu de semaine ils sont tombés contre Vélez Sarsfield en quarts de finale de la Coupe d’Amérique du Sud, ils vont donc chercher à relever la tête dans le tournoi local, dont ils sont leaders avec 45 points et se battre pouce par pouce avec Unión La Calera.

Ceux d’Ariel Holan avaient gagné au match aller en Argentine par 2 à 1, mais sont tombés 3-1 à domicile et étaient hors du tournoi, ils espèrent donc prendre les trois points du ‘Cacique’ pour récupérer le pas.

U. Católica vs Colo Colo: horaires

Mexique: 15h00 Pérou: 16h00 Colombie: 16h00 Chili: 18h00 Argentine: 18h00 Uruguay: 18h00 Brésil: 18h00

De son côté, l’équipe de Gustavo Quinteros se bat dans la zone inférieure du classement, dont elle est le fond absolu, avec seulement 21 unités, en 23 matches disputés. Pour la même raison, le magasin de Macul essaiera de frapper les propriétaires pour commencer à revenir dans le tournoi.

Le dernier match entre les deux équipes a dû être suspendu en raison de certains incidents lorsque l’Université catholique a battu Colo Colo 3-0.

U. Católica vs Colo Colo: alignements probables:

Université catholique: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Juan Fuentes, Alfonso Parot; José Pedro Fuenzalida, Ignacio Saavedra, Luciano Aued; Gastón Lezcano, Diego Valencia et Edson Puch. DT: Ariel Holan.

Colo Colo: Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Julio Barroso, Maximiliano Falcón, Brayan Véjar; Matías Fernández, Carlos Carmona, Gabriel Suazo; Gabriel Costa, Javier Parraguez et Leonardo Valencia. DT: Gustavo Quinteros.

