Emelec contre. Barcelone SC face (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | GRATUIT) pour le 11e jour du Pro League Serie A, ce dimanche 6 novembre à partir de 19h00 (heure péruvienne) au stade George Capwell de la ville de Guayaquil (Equateur). Suivez minute par minute et les incidents du match. Un grand jeu arrive.

Depor.com vous offrira la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter du Emelec et Barcelona SC.

Cette édition du Clásico del Astillero peut décider de l’avenir des deux équipes en vue de définir le championnat national contre la Liga de Quito. L’ensemble de la capitale a déjà une place garantie dans la finale de 2020.

Les ‘Eléctricos’ atteindront l’engagement en tête de la deuxième étape avec 21 unités, mais un meilleur nombre de buts marqués. Alors que les «Toreros» ont également ajouté 21 points et moins de conquêtes.

En raison de l’importance du concours, au-delà de la rivalité classique entre Emelec et Barcelona SC, les autorités de la concurrence ont décidé que le choc serait supervisé par le VAR, un système qui sera utilisé pour la première fois dans le championnat équatorien.

Où voir Emelec vs. Barcelona SC pour LigaPro?

GolTV est le signal activé pour regarder le match de LigaPro qui présentera à Emelec des doutes dans l’équipe. L’attaquant Joao Rojas manquerait l’engagement en raison d’une blessure au genou gauche.

Le défenseur Leandro Vega et le milieu de terrain Romario Caicedo ont fait des tâches différentes au cours de la semaine. Ainsi, la présence des deux ne peut toujours pas être confirmée. Seul le Colombien Alexis Zapata a rejoint le groupe.

Certes, la situation du Barcelona SC est différente car elle a récupéré Mario Pineida, Gabriel Marques, Jonatan Álvez et Darío Aimar. Tous les joueurs ont repris leurs activités normales avec leurs coéquipiers.

«C’est un jeu qui peut définir beaucoup de choses; il sera important d’obtenir les trois points car il y en aura 12 en jeu. Nous nous préparons cette semaine d’une bonne manière pour arriver dans des conditions optimales pour ce dimanche », a déclaré le gardien Javier Burrai.

Quelle heure est Emelec vs. Barcelona SC pour LigaPro?

Mexique – 18h00

Pérou – 19h00

Colombie – 19h00

Equateur – 19h00

Bolivie – 20h00

Venezuela – 20h00

Argentine – 21h00

Chili – 21h00

Paraguay – 21h00

Uruguay – 21h00

Brésil – 21h00

Espagne – 1h00 (7 décembre)

Où Emelec vs. Barcelone SC pour LigaPro 1?

