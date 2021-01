Barcelone et Grenade EN DIRECT EN DIRECT et EN LIGNE ce samedi 9 janvier, dans le match du 18 LaLiga Santander. Suivez la TRANSMISSION EN DIRECT EN LIGNE HD STREAM du match à partir de 12h30 (heure péruvienne) au stade Nuevo Los Cármenes, via le signal ESPN et ESPN Play pour l’Amérique latine. Regardez les principaux incidents dans la MINUTE PAR MINUTE du site Depor.com.

Les Catalans ont trouvé la cohérence pour laquelle ils ont travaillé si dur à ce stade de la saison. L’équipe dirigée par Ronald Koeman accumule sept engagements consécutifs sans connaître la défaite au concours local.

Depuis la chute contre Cadix (2-1) le 5 décembre, les Catalans ont obtenu cinq victoires et deux nuls. Cette séquence positive leur a permis de regagner du terrain et de se classer troisième au classement avec 31 unités.

Cependant, le sommet de la Liga pour Barcelone semble encore loin, car ils ont le Real Madrid en tête avec 36 et l’Atlético de Madrid avec 38. Cependant, les «Colchoneros» ont encore des matchs en attente.

Où voir Barcelone vs. Grenade pour LaLiga Santander?

ESPN 2 est le signal activé pour regarder le match de LaLiga Santander qui présentera Barcelone sans Clément Lenglet dans l’équipe. Le défenseur français a vu le cinquième carton jaune en milieu de semaine contre l’Athletic Club et a été suspendu.

Les blessés Gerard Piqué, Philippe Coutinho, Sergi Roberto et Ansu Fati ne figurent pas non plus sur la liste de paie. Mais l’équipe de jeunes Illaix Moriba est entrée comme une nouveauté, qui a été appelée par Koeman pour le choc amical de pré-saison contre Nàstic, bien qu’il n’ait pas joué.

De son côté, Grenade était également active en milieu de semaine, face à Cultural Leonesa lors de la Copa del Rey. L’équipe dirigée par Diego Martínez a souffert pour battre son adversaire dans la prolongation.

Précisément, le technicien appréciait le prochain rival et son chiffre maximum. «Barcelone est l’une des meilleures équipes du monde et compte dans ses rangs le meilleur joueur du monde (en référence à Messi). Il a des joueurs qui déséquilibrent un jeu dans n’importe quelle action », a-t-il commenté.

Quelle heure est Barcelona vs. Grenade pour LaLiga Santander?

Mexique – 11h30

Pérou – 12h30

Colombie – 12h30

Équateur – 12h30

Bolivie – 13h30

Venezuela – 13h30

Argentine – 14h30

Chili – 14h30

Paraguay – 14h30

Uruguay – 14h30

Brésil – 14h30

Espagne – 18h30

Barcelone vs. Grenade: alignements possibles

Barcelone: ​​Ter Stegen; Dest, Araújo, Óscar Mingueza, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Messi, Braithwaite et Dembélé.

Grenade: Rui Silva; Foulquier, Duarte, Germán / Vallejo, Neva; Herrera, Gonalons / Yan Eteki, Luis Milla; Antonio Puertas, Soldado et Luis Suárez.

Où Barcelone vs. Grenade pour LaLiga Santander?

