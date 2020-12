Juventus et Parme LIVE LIVE ONLINE TV du stade Ennio Tardini pour la 13e journée du Une série. L’équipe d’Andrea Pirlo doit gagner pour éviter de s’éloigner de la meilleure équipe du tournoi italien. Suivez minute par minute et les incidents du match, avec la présence de Cristiano Ronaldo. La transmission est en charge d’ESPN et de RAI PASS.

La «Vecchia Signora» a fait match nul six de ses onze derniers matchs en Une série et maintenant ils affrontent “ les croisés ” qui se sont améliorés et qui sont à nouveau un rival difficile à battre après le lent début de saison qu’ils avaient aux commandes Fabio Liverani.

Juventus c. Parme: horaires et chaînes

Pérou: 14 h 45 / ESPN 2Mexique: 13h45 / ESPNArgentine: 16 h 45 / ESPNLa Colombie: 14 h 45 / ESPNEquateur: 14 h 45 / ESPNUruguay: 16 h 45 / ESPNVenezuela: 15 h 45 / ESPNBolivie: 15 h 45 / ESPNEspagne: 20:45 / #Viens

Ces résultats ne suffisent pas pour un club à la hauteur de Juventus qui domine généralement la ligue. Ces 12 points perdus pourraient faire la différence, car les bianconeros aspirent à remporter le dixième titre consécutif.

Deux des trois nuls étaient à ses six dernières sorties, les champions doivent donc se méfier d’une équipe qui prend très au sérieux leur rivalité compétitive.

Pour sa part, Parme il commence à trouver une forme avec une victoire et trois nuls dans une séquence de quatre matchs sans défaite.

Ils n’ont pas réussi à marquer dans deux de ces matchs, ils sont beaucoup plus difficiles à briser et les buts et les passes décisives de Gervinho Ils ont insufflé une nouvelle vie à leur saison puisqu’ils sont maintenant 14e, cinq points d’avance sur le combat de relégation.

Juventus c. Parme: alignements possibles

Juventus: Szczesny; Bonucci, de Ligt, Danilo; Square, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Kulusevski; Morata, Ronaldo

Parme: Sepe; Iacoponi, Osorio, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kucka; Karamoh, Cornelius, Gervinho

