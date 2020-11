Velez Sarsfield Oui Deportivo Cali Ils jouent EN DIRECT et EN DIRECT: consultez la prévisualisation, les horaires et les chaînes du match ONLINE TV LIVE pour le match aller des huitièmes de finale du Coupe d’Amérique du Sud 2020 qui se jouera ce mardi 24 novembre au stade José Amalfitani de Liniers. Le duel est prévu pour 19h30 (heure péruvienne et colombienne) et sera diffusé dans toute l’Amérique latine via les signaux DirecTV et DirecTV GO. Suivez ici la TRANSMISSION OFFICIELLE avec tous les détails de l’événement: statistiques, buts, tableau de bord mis à jour, déclarations et bien plus encore.

Dans la deuxième phase, Vélez a réussi à battre l’Uruguayen Peñarol avec le minimum et par un but visiteur, après deux nuls (0-0 et 1-1), avec un résultat émotionnel à Montevideo, tandis que le Deportivo Cali a également avancé avec juste assez , en battant son compatriote Millonarios aux tirs au but (5-4), après avoir partagé les victoires des deux côtés (2-1 et 1-2).

L’équipe Velezano, dirigée par Mauricio Pellegrino, a une saison acceptable dans le tournoi argentin, qui le place en tête de la Zone 6, après un départ avec deux victoires et deux nuls, avec une bonne victoire samedi dernier lors de sa visite à Ouragan (2-1), dans lequel le directeur technique a organisé une formation alternative et réservé plusieurs partants.

Velez vs. Deportivo Cali | Programme:

19h30 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

20h30 – Venezuela, Bolivie

21h30 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

01h30 mercredi – Espagne, Allemagne, Italie, France

«La Coupe d’Amérique du Sud est un grand défi et une grande motivation, mais le tournoi local est notre pain quotidien. Nous sommes prêts à bien concourir dans les deux compétitions, hormis le fait qu’il y a à nouveau des matchs d’affilée », a déclaré Pellegrino à propos de la corde à venir pour son entraînement dans les semaines à venir.

Dans le “ Fortín ”, la perte la plus importante sera celle du gardien équatorien Alexander Domínguez, qui a été testé positif pour Covid-19 et manquera les deux matchs contre le Deportivo Cali, donc Lucas Hoyos sera son remplaçant sous les trois combinaisons.

Du côté des visiteurs, le Deportivo Cali vient d’un match nul 1-1 avec La Equidad, lors d’un match aller pour les quarts de finale de la Ligue colombienne que l’équipe de Valle del Cauca a dominé avec facilité, mais a dû se contenter d’un point de visite.

Le vainqueur de cette série rencontrera en quarts de finale le vainqueur du match entre l’Uruguay River Plate et l’Universidad Católica de Chile.

Velez vs. Deportivo Cali | Alignements possibles:

Velez: Lucas Hoyos – Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Francisco Ortega – Pablo Galdames, Ricardo Álvarez – Lucas Orellano, Thiago Almada, Lucas Janson – Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Deportivo Cali: David González – Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Edwar Caicedo et Darwin Andrade – Jhojan Valencia et Andrés Colorado – Deiber Caicedo, Jhon Vásquez, Agustín Palavecino – Angelo Rodríguez. DT: Alfredo Arias.

