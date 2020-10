Mis à jour le 31/10/2020 à 13:18

VOIS ICI, Manchester United contre. Arsenal EN DIRECT et EN DIRECT le septième jour du Premier League 2020-21 à Old Trafford ce dimanche à partir de 11h30 (heure péruvienne) via ESPN 2 pour l’Amérique latine. Pour regarder le football en direct comme ce jeu, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous vous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion par MINUTE by MINUTE sur le site Depor.

Les deux équipes populaires sont coincées dans la seconde moitié de la table et veulent se connecter avec le groupe supérieur.

Impériaux en Ligue des champions, où ils ajoutent 6 points après deux matches – une victoire sur le PSG à Paris (2-1) et une victoire contre le RB Leipzig (5-0) -, les ‘Red Devils’ sont quinzièmes du championnat de la ligue avec 7 unités en cinq matchs sous la direction d’Ole Gunnar Solskjær.

Manchester United contre Arsenal | Programme:

11h30 – Pérou, Mexique Équateur, Colombie 12h30 – Venezuela, Bolivie, États-Unis (Miami) 13h30 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil 16h30 – Royaume-Uni 17h30 – Espagne, Allemagne, Italie, France

Ils ont un match de moins, celui du premier rendez-vous, reporté parce qu’ils ont atteint les demi-finales de la Ligue Europa la saison dernière, mais à Old Trafford, les équipes londoniennes ont fait des ravages, laissant United avec un seul point après avoir affronté Chelsea (0- 0), Crystal Palace et Tottenham (défaites 3-1 et 6-1 respectivement).

Arsenal, quant à lui, connaît le début d’une campagne de contrastes. Bien que la progression du jeu se confirme sous Mikel Arteta, les ambitions des ‘Gunners’ sont pour l’instant diluées par leur incapacité à marquer des points contre des rivaux directs.

Ils ont battu Fulham, West Ham et Sheffield United, mais se sont inclinés devant Liverpool, Manchester City et Leicester.

Avec 9 points, ils restent quatre derrière Everton et Liverpool, mais une quatrième défaite menacerait de saper leur statut de prétendant à la Ligue des champions.

