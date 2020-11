Réalisé par Michael Goi, qui a également travaillé sur «Histoire d’horreur américaine“Et” Salem “,”Megan est manquante“Est un drame d’horreur de 2011 filmé dans le style d’un faux documentaire, un style qui était très populaire dans le passé pour le film”Le projet Blair WitchCe qui tente de convaincre le spectateur de se baser sur des événements réels.

REGARDEZ ICI: Des personnages que les fans aimeraient voir à la fin de “Fast and Furious”

Le film explore la disparition de Megan Stewart, Protagonisée par Rachel Quinn, de 14 ans, et comment sa meilleure amie, Amy Herman (Amber Perkins), s’occupe de la situation jusqu’à ce que finalement elle aussi disparaisse trois semaines plus tard. L’histoire est pleine de scènes sanglantes et énergiques qui en a impacté plus d’un sur les réseaux sociaux.

“Megan est manquante»A été créé pour faire la lumière sur la question des enlèvements d’enfants et sur la manière dont la technologie facilite grandement le comportement prédateur des criminels dans le monde d’aujourd’hui. Maintenant, presque plus de neuf ans après sa première, le long métrage est de retour sur toutes les lèvres après être devenu viral TIC Tac.

REGARDEZ ICI: Pourquoi Charlie Swan n’est-il jamais au courant de la transformation de sa fille Bella en vampire dans “Twilight”?

Depuis lors, beaucoup se sont demandé comment ils pouvaient voir le film comme étant celui qui est sorti il ​​y a tant d’années en États-Uniss pour Films d’Anchor Bay, une division de Lionsgate qui a cessé d’être un distributeur indépendant dans le 2016. Voici toutes les façons de voir le film.

COMMENT VOIR «MEGAN IS MISSING»?

“Megan Is Missing”, le film de 2011 qui a fait sensation sur TikTok (Photo: Anchor Bay Films)

“Megan est manquante«C’était un film qui sortait bas, recevant de très mauvaises critiques principalement en raison du manque de qualité du film pour un film de la 2011. Il s’avère que le réalisateur avait terminé le film dans le 2006, mais n’a trouvé aucun distributeur avant 2011, d’où la raison pour laquelle les événements datent del 2007.

Malheureusement, la bande brille par son absence sur toutes les plateformes diffusion et en fait ne peut être trouvé nulle part sur Internet. La même est uniquement disponible pour être consulté dans son DVD, ceci principalement au thème qui touche et à la violence des plans présentés à l’écran.

En réalité, “Megan est manquante“A obtenu son veto en Nouvelle Zélande pour son Bureau de la classification et de la littérature cinématographiques, qui l’a décrit comme “répréhensible“Pour avoir montré” la violence et la conduite sexuelle qui impliquent des jeunes à un tel niveau et degré, et de telle manière, que la disponibilité de la publication pourrait être insultante pour le public. “

“Megan Is Missing”, le film de 2011 qui a fait sensation sur TikTok (Photo: Anchor Bay Films)

En revanche, il n’a pas été bien accueilli par les critiques de cinéma, qui n’aimaient pas la performance de son jeunes protagonistes en raison de leur faible expérience d’acteur, du peu de crédibilité qu’ils accordaient à leurs propres actions et de leur surexualisation. Cela a été rapporté par le portail Divertissement hebdomadaire.

Certains utilisateurs ont également signalé que la bande peut être visualisée en sites illégaux, bien que cela ne soit pas recommandé en raison du grand nombre de programmes malveillants qui pourraient pénétrer dans un appareil si vous visitez ces pages. Pour l’instant, le seul moyen légal de visualiser film c’est en avoir un copie dvd.

Megan Stewart Elle est une élève spécialisée et est l’une des filles les plus populaires de son école. À première vue, il peut sembler que vous aimez diriger les gens et vous en sortir. Cependant, la reine de 14 ans a en fait une vie de famille tumultueuse en raison d’un incident dans votre passé.

“Megan Is Missing”, le film de 2011 qui a fait sensation sur TikTok (Photo: Anchor Bay Films)

Son beau-père l’a agressée sexuellement alors qu’elle était 9 ans et la mère de Megan la blâmer pour sa condamnation ultérieure plutôt que de la soutenir. A ses côtés il ne trouve que Amy, qui est le meilleur ami docile et doux qui a une personnalité complètement différente de celle Megan. Pourtant, ils partagent un lien doux.

Un jour, Megan elle rencontre Josh en ligne et les deux commencent à parler. Mais il n’allume jamais sa caméra vidéo, alors Megan je ne sais pas ce que c’est. Les deux prévoient de se retrouver derrière le restaurant local, où elle disparaît. Amy Elle fait de son mieux pour retrouver son amie, mais elle-même rencontre un destin malheureux et disparaît aussi.

“Megan Is Missing”, le film de 2011 qui a fait sensation sur TikTok (Photo: Anchor Bay Films)

VIDÉO RECOMMANDÉE

Josi, le tiktoker péruvien de 16 ans qui a appelé ses partisans à soutenir les marches

Josi, le tiktoker péruvien de 16 ans qui a appelé ses partisans à soutenir les marches