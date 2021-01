Comment et où voir Bouche contre Les saints en direct? Il partie de football sera diffusé en direct via ESPN2 et Montre Facebook gratuitement. Sans aucun doute, un match avec un pronostic réservé dans le cas d’un match de champions de Coupe Libertadores. Connaître les horaires, les chaînes TV, les statistiques, comment ils arrivent et les alignements possibles dans cet aperçu

D’autre part, Depor suivra minute par minute le match depuis le site principal, il suivra également tous les incidents des deux clubs avec tout ce que vous devez savoir avant de regarder le match de football en direct et direct.

Quelle heure est prévue Boca vs Santos?

Le match aura lieu ce mercredi 6 décembre à partir de 19h15 heure locale (Argentine et Brésil); 17h15 au Pérou, en Équateur et en Colombie; 16:15 heure au Mexique.

Quelles chaînes de télévision diffuseront Boca vs Santos?

Argentine via ESPN2, Marca Claro et Claro Sports

Brésil via l’application FOX Sports, FOX Sports 1 Brésil

Canada | beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en espagnol, beIN Sports Canada

Chili | Claro Sports, Fox Sports 1 Chili, ESPN2 Sur, Marca Claro

Colombie | Claro Sports, Claro Brand, ESPN2 Colombie

Mexique | Claro, marque Claro Sports

Comment Boca Juniors arrive-t-il au match de la Copa Libertadores?

Boca Juniors a fait match nul 2-2 contre River Plate samedi dans une nouvelle édition de la superclassique du football argentin. Avec ce match nul et avec un match restant pour terminer la deuxième phase de la Ligue argentine, Boca Juniors est resté le leader du groupe A de la phase de championnat avec huit points, le même montant que le millionnaire, mais avec une meilleure différence de buts.

La mauvaise nouvelle pour l’entraîneur de Xeneize Miguel Ángel Russo est que le milieu de terrain colombien Jorman Campuzano, partant régulier, a été exclu car il a été blessé samedi en superclassique.

Comment Santos arrive-t-il au match de la Copa Libertadores?

Santos, qui a ouvert le conseil d’administration la semaine dernière et son nouveau président est Andrés Rueda, arrive, contrairement à Boca Juniors, reposé dans ce match. Le dernier match a eu lieu le 27 décembre, un match nul 1-1 contre le Ceará pour le championnat brésilien. Dans ce tournoi, Santos est huitième avec 39 points en 27 matchs, 17 points derrière le leader Sao Paulo.

Un fait à noter est que Santos n’a pas perdu six matchs contre des équipes argentines pour la Copa Libertadores. Sa dernière défaite remonte aux quarts de finale de l’édition 2012 contre Vélez Sarsfield.

Comment se formerait Boca vs Santos?

Boca Juniors formerait avec Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Diego González, Sebastián Villa; Carlos Tevez et Franco Soldano.

Santos se formerait avec John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Jobson; Marinho, Kaio Jorge et Soteldo.

Résultats de Boca Juniors en Copa Libertadores

03/03/20 | Caracas 1-1 Boca | Phase de groupes

03/10/20 | Boca 3-0 Indépendant Medellin | Phase de groupes

09/07/20 | Liberté 0-2 Boca | Phase de groupes

24/09/20 | Indépendant Medellin 0-1 Boca | Phase de groupes

29/09/20 | Boca 0-0 Liberté | Phase de groupes

22/10/20 | Boca 3-0 Caracas | Phase de groupes

02/12/20 | International 0-1 Boca | Assommer

12/10/20 | Bouche 0-1 | Assommer

16/12/20 | Course 1-0 Boca | Quarts de finale

23/12/20 | Boca 2-0 Racing | Quarts de finale

Santos résultats en Copa Libertadores

03/03/20 | Défense et justice 1-2 Santos | Phase de groupes

03/10/20 | Santos 1-0 Dolphin | Phase de groupes

15/09/20 | Santos 0-0 Olympie | Phase de groupes

24/09/20 | Dolphin 1-2 Saints | Phase de groupes

01/10/20 | Olympia 2-3 Saints | Phase de groupes

20/10/20 | Santos 2-1 Défense et justice | Phase de groupes

24/10/20 | LDU 1-2 Santos | Assommer

11/12/20 | Santos 01 LDU | Assommer

12/12/20 | Guilde 1-1 Santos | Quarts de finale

16/12/20 | Guilde Santos 4-1 | Quarts de finale

