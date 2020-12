VIA ESPN 2 EN DIRECT, River Plate vs. nationale LIVE VOIR GRATUITEMENT EN LIGNE: horaires et chaînes à suivre SANS RESTRICTIONS et LIVE STREAM sur ESPN et FOX Sports le match pour le match aller des quarts de finale de la Copa Libertadores 2020 du stade Libertadores de América, ce jeudi 10 décembre. La transmission et la narration du match débuteront à 19h30 (heure péruvienne) et 21h30 (heure locale). Depor.com vous propose les incidents, les meilleurs jeux, les buts et plus de détails de River Plate vs Nacional LIVE pour toute l’Amérique latine.

Marcelo Gallardo aura l’attaquant Matías Suárez, qui s’est remis d’un syndrome gastro-intestinal, mais pas avec un autre joueur clé: le milieu de terrain défensif Enzo Pérez, qui a contracté un coronavirus. Pérez a été testé positif au covid-19 ce mardi, le jour même où Suárez est retourné à l’entraînement après s’être remis d’une intoxication alimentaire.

La contagion de l’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale argentine a contraint le Millionnaire à annuler la concentration de l’équipe pour éviter la propagation du virus et c’est pourquoi les joueurs dormiront chez eux la nuit avant le match.

River vs Nacional: horaires et canaux:

Argentine: 21h30 sur ESPN 2 et Facebook Watch CONMEBOL

Uruguay: 21h30 sur ESPN 2 et Facebook Watch CONMEBOL

Espagne: 01h30 le 12/11 sans TV confirmée

Brésil: 21h30 sur Facebook Regarder CONMEBOL

Chili: 21h30 sur FOX Sports 1 et Facebook Watch CONMEBOL

Paraguay: 21h30 sur ESPN 2 et Facebook Watch CONMEBOL

Bolivie: 20h30 sur ESPN 2 et Facebook Watch CONMEBOL

Venezuela: 20h30 sur ESPN 2 Andino et Facebook Watch CONMEBOL

Colombie: 19h30 sur ESPN 2 Andino et Facebook Watch CONMEBOL

Équateur: 19h30 sur ESPN 2 et Facebook Watch CONMEBOL

Pérou: 19h30 sur ESPN 2 et Facebook Watch CONMEBOL

Ce jeudi sera le premier match officiel que Gallardo mènera contre Nacional, un club dont il a pris sa retraite en tant que footballeur et dont il a commencé sa carrière d’entraîneur en 2011.

Le Tricolore affronte ce match avec huit jours de congé, après la suspension de la dernière journée du tournoi uruguayen en raison du décès de l’ancien président Tabaré Vázquez.

River Plate vs Nacional: alignements probables:

Plaque de rivière: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré et Matías Suárez.

nationale: Sergio Rochet; Armando Méndez, Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Renzo Orihuela; Gabriel Neves, Rafael García, Emiliano Martínez, Felipe Carballo; Gonzalo Bergessio et Alfonso Trezza.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE