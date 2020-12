Mis à jour le 12/11/2020 à 20:08

Emelec contre. Le National sont mesurées LIVE LIVE ONLINE TV ce samedi 12 décembre à la date 13 de la deuxième phase de la Liga Pro Serie A dans un match qui aura lieu au stade George Capwell dans la ville de Guayaquil (Equateur). Le jeu est prévu pour 20h30 (heure de l’Équateur) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux GolTV et GolTV Play. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

Les «électriciens» sont deuxièmes du tableau avec 22 points, séparés par une différence de buts de Guayaquil City. Les deux équipes et LDU de Quito (21) pressent de s’emparer de la première place à Barcelone (25), ce qui exposera le leadership face aux populaires Aucas dimanche dans la capitale équatorienne.

Si Barcelone perd et ses trois poursuivants gagnent, l’attente de la définition du billet se poursuivra jusqu’à la quinzième date.

Emelec c. Le National | Programme:

20h30 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Miami)

21h30 – Venezuela, Bolivie

22h30 – Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay, Brésil

02h30 dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France

Emelec recevra l’un des candidats fermes ayant perdu la catégorie à l’issue de la deuxième phase, El Nacional, au milieu de l’inconfort de ses fans qui ont peu confiance dans la capacité de récupération de leur équipe et dans la manière espagnole de la diriger Ismael Rescalvo.

Le “ Bombillo ”, qui a perdu le leadership pour avoir marqué plus de buts, vient de perdre 3-0 contre Independiente del Valle et de mener deux matchs sans victoires, tandis que Le National il a fait match nul 2-2 avec Aucas lors de sa dernière présentation et a ajouté trois dates sans en ajouter trois.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER