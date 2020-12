Le football espagnol continue avec Real Madrid et Athletic Club, qui affrontent LIVE LIVE ONLINE TV ce mardi 15 décembre, dans le cadre de la date 19 de LaLiga Santander. Le match, qui se jouera au stade Alfredo di Stéfano, se jouera à partir de 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne et 9 heures du soir en Espagne), il sera diffusé EN DIRECT MAINTENANT GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine à travers les signaux d’ESPN 2 et Sky Sports. Tandis que Movistar Partidazo sera le signal commandé pour la télévision correspondante en Espagne.

Ensuite, ajouter trois points à domicile contre les Basques sera la clé pour continuer dans la lutte pour la première place du tournoi national. Les blancs ont atteint 23 unités et avec un match de moins, ils sont derrière les leaders de la Real Sociedad et de l’Atlético, tous deux avec 26.

On s’attend à ce que Zidane fasse quelques variations par rapport au onzième qu’il a présenté ce week-end. Ensuite, Marco Asensio, Rodrygo Goes et Marcelo Vieira iraient d’emblée au repos Luka Modric, Vinícius Júnior ou Ferland Mendy.

Où voir le Real Madrid vs. Athletic Club de LaLiga Santander?

ESPN 2 est le signal activé pour regarder le match de LaLiga Santander qui présentera le Real Madrid sans le Brésilien Casemiro dans l’appel. Le milieu de terrain est suspendu et ratera le choc en milieu de semaine dans le tournoi.

De même, le Norvégien Martin Odegaard, le Belge Eden Hazard, le Serbe Luka Jovic et Mariano Díaz sont toujours les écartés du sélectionneur français. Les joueurs sont toujours en train de se remettre de leurs blessures respectives.

De son côté, l’Athletic Club devra affronter le choc enveloppé de doutes en raison de l’irrégularité qu’il affiche jusqu’à présent cette saison, mais encouragé par une valeur que son entraîneur, l’interrogée Gaizka Garitano, juge supérieure à ce que reflètent les résultats.

«Nous sommes une bonne équipe et nous voulons la montrer contre un adversaire en forme. On peut gagner, j’ai confiance », a déclaré le DT, qui ferait des variantes à l’attaque avec l’inclusion de Jon Morcillo, Oscar de Marcos et Raúl García.

Quelle heure est Real Madrid vs. Athletic Club de LaLiga Santander?

Mexique – 15h00

Pérou – 16h00

Colombie – 16h00

Équateur – 16h00

Bolivie – 17h00

Venezuela – 17h00

Argentine – 18h00

Chili – 18h00

Paraguay – 18h00

Uruguay – 18h00

Brésil – 18h00

Espagne – 22h00

Real Madrid vs. Athletic Club: alignements possibles

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo ou Mendy; Valverde, Kroos, Asensio; Lucas Vázquez, Benzema et Rodrygo.

Club athlétique: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; De Marcos, Raúl García, Morcillo; et Villalibre.

Où le Real Madrid vs. Athletic Club de LaLiga Santander?

