Real Madrid et Alcoyano sont mesurés LIVE LIVE ONLINE TV ce mercredi 20 janvier pour les huitièmes de finale de Coupe du roi 2021 dans un match qui aura lieu au stade El Collao de la ville d’Alicante (Espagne). Le jeu est prévu pour 3 heures de l’après-midi (heure péruvienne et 21h00 en Espagne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUITEMENT pour toute l’Amérique latine via les signaux DirecTV et Movistar pour l’Espagne. Consultez le tableau suivant des horaires et des chaînes.

Depor.com vous offrira la plus complète minute par minute de toutes En direct avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter du Real Madrid et Alcoyano.

Real Madrid vs. Alcoyano: horaires et chaînes

Mexique – 14h00 – SKY Sports

Pérou – 15h00 – DirecTV Sports

Équateur – 15h00 – DirecTV Sports

Colombie – 15h00 – DirecTV Sports

Chili – 17h00 – DirecTV Sports

Argentine – 17h00 – DirecTV Sports

Uruguay – 17h00 – DirecTV Sports

Espagne – 21h00 – Movistar

États-Unis (Washington) – 15h00 – ESPN Deportes

Le Real Madrid vient de tomber en Super Coupe d’Espagne contre l’Athletic Club.

Lors du match précédent, Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, soutenait la figure d’Eden Hazard, convaincu qu’il retrouverait le meilleur de ses niveaux, et affirmait que le Belge “a de larges épaules” et qu’il sortira “grand” de la situation difficile après avoir surmonté des blessures.

“Il est toujours motivé”, a défendu Zidane de Hazard. “On ne va pas parler de ce qui lui est arrivé avec ses blessures, ça a été un processus long et compliqué, un joueur qui ne savait pas ce que c’était que de se blesser et maintenant il est difficile de revenir à son niveau, mais c’est long.”

L’entraîneur madrilène continue avec une confiance aveugle en son footballeur. «Je ne doute pas qu’il reviendra à son niveau. Vous devez l’accepter, vous avez de larges épaules et vous devez supporter la situation pour en sortir bien. C’est ce qu’il va faire, il ne va pas changer le joueur qu’il a été et ce qu’il va être dans un proche avenir. Je ne doute pas un seul instant », a-t-il ajouté.

Zidane a résisté à parler de joueurs qui n’appartiennent pas encore au Real Madrid et sont dans l’orbite du club, tels que David Alaba et Kylian Mbappé, concentré sur la première de la Copa del Rey, mais il a fini par le reconnaître comme Ronaldo Nazario l’a dit à son époque. , le footballeur finit par jouer où il veut.

«En fin de compte, oui, je pense la même chose que Ronaldo a dit à l’époque, mais tout le monde a un contrat et ses affaires. Ce n’est pas bon d’entrer dans les choses, vous pouvez parler de vos joueurs mais c’est difficile de s’impliquer avec les autres même si vous pensez la même chose », a-t-il déclaré après une question faisant référence à Leonardo, directeur sportif du PSG qui a assuré qu’il s’asseyait avec Leo. Messi pour essayer son embauche.

Dans le cas du Real Madrid, Zidane a assuré que ce qui peut être négocié avec les footballeurs pour la saison prochaine ne doit pas affecter des cas comme Sergio Ramos ou Lucas Vázquez qui n’ont pas encore achevé leurs renouvellements.

«Cela n’a rien à voir l’un avec l’autre, Sergio et Lucas sont des joueurs du Real Madrid depuis longtemps, ce qu’ils ont fait dans cette maison et ça ne changera rien. Ils sont prêts, concentrés sur l’équipe et l’autre est un enjeu qui se verra dans le futur », a-t-il défendu.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE