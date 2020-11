Le football espagnol continue avec Real Madrid contre. Villarreal , qui affrontera LIVE LIVE ONLINE TV ce samedi 21 novembre dans le cadre de la date 10 de LaLiga Santander 2020. Le match, qui se jouera au stade La Cerámica, se jouera à partir de 10h15 (heure péruvienne), il sera diffusé LIVE NOW FREE pour toute l’Amérique latine via les signaux DirecTV et Sky Sports. Tandis que Movistar Partidazo et Mitele Plus sont les signaux commandés pour la télévision correspondante en Espagne. Vérifiez ici le meilleur aperçu.

Sans son capitaine Sergio Ramos et quelques autres victimes, Real Madrid visite Villarreal, bien présent dans le championnat espagnol. Suivez minute par minute les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera à l’Estadio de la Cerámica.

Real Madrid vs. Villarreal: horaires des matchs

Mexique – 9h15 | DIRECTV Sports et DIRECTV GO

Pérou – 10h15 | DIRECTV Sports et DIRECTV GO

Equateur – 10h15 | DIRECTV Sports et DIRECTV GO

Colombie – 10h15 | DIRECTV Sports et DIRECTV GO

Bolivie – 11h15 | DIRECTV Sports et DIRECTV GO

Venezuela – 11h15 | DIRECTV Sports et DIRECTV GO

Chili – 12h15 | DIRECTV Sports et DIRECTV GO

Paraguay – 12h15 | DIRECTV Sports et DIRECTV GO

Argentine – 12h15 | DIRECTV Sports et DIRECTV GO

Uruguay – 12h15 | DIRECTV Sports et DIRECTV GO

Brésil – 12h15

Espagne – 16h15

Après l’arrêt de la date FIFA, Real Madrid reprendra la compétition, qui arrivera en proie à des absences. Connu de la blessure de Sergio Ramos en équipe espagnole, le casting de merengue ne pourra pas compter sur leur arme d’attaque principale, Karim Benzema, en raison de l’inconfort.

Le Français ne faisait pas partie de la délégation de Real Madrid qui s’est rendu à Castellón, comme Luka Jovic, qui a été testé positif au coronavirus et est déjà en détention obligatoire, après s’être concentré sur la sélection de la Serbie ces derniers jours.

Casemiro et Eder Militao, positifs pour COVID-19 pendant plusieurs jours, ne seront pas non plus disponibles pour Zinedine Zidane. Ce ne sera pas le cas d’Eden Hazard, qui est déjà complètement guéri de cette maladie.

Lors du dernier match de LaLiga Santander contre Valence, Real Madrid il a subi la lourde défaite (4-1), qui lui a laissé 18 points et à la deuxième place, derrière le leader de la Real Sociedad, qui enregistre 20 unités.

Après cet engagement, Real Madrid Il concentrera son attention sur le duel de Ligue des champions contre l’Inter Milan et sur le souvenir du premier match, après la dernière pause, contre Cadix, qui s’est soldé par une défaite par le minimum (1-0).

Dans Villarreal (4e avec 16 points), l’entraîneur Unai Emery n’aura pas le blessé Albert Moreno et, bien qu’il récupère le défenseur argentin Juan Foyth et peut-être aussi Jaume Costa, il est très probable qu’il n’y aura pas de changement par rapport aux onze qu’Emery considère pratiquement fixes. dans la ligue.

S’il n’y a pas de surprises, en Villarreal Sergio Asenjo jouera en tant que gardien de but, avec une défense avec Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres et Alfonso Pedraza. Au centre du terrain se trouveront Vicente Iborra, Manu Trigueros et Dani Parejo, qui seront accompagnés en attaque par Gerard Moreno, Moi Gómez et Paco Alcácer.

Real Madrid vs. Villarreal: alignements probables

Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Iborra, Trigueros, Dani Parejo, Moi Gómez, Gerard Moreno et Paco Alcácer.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Hazard, Mariano et Vinicius.

Avec des informations d’..

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER