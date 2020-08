REGGIO CALABRIA. Aujourd’hui, à 18 heures, la citoyenneté d’honneur sera conférée au président du Palazzo San Giorgio Reggina, Luca Gallo, qui grâce à sa compétence, sa passion et surtout aux efforts économiques déployés jusqu’à présent, a redonné du lustre à l’association amarante et à toute la ville.

AMARANTH POKER

En attendant, la semaine des Calabrais se termine sur un autre coup dur, tandis que l’équipe continue de travailler dur au centre sportif de Sant’Agata, sous les ordres du Coach Toscano et de son staff technique. Quatre grèves définies en sept jours qui ont renforcé chaque département du personnel de l’amarante, la dernière par ordre d’arrivée est la centrale grecque Dimitrios Stavropoulos, pour lequel au cours des 48 dernières heures il y a eu une accélération décisive, avec la fumée blanche également annoncée par l’expert du marché Alfredo Pedullà. La classe 1997 est un géant de plus de 190 cm qui a grandi dans le secteur jeunesse de l’Olympiakos Le Pirée pour disputer quatre championnats dans les rangs des Panionios, récoltant environ 80 apparitions dans la Souper Ligka Ellada (Serie A grecque). Après les achats de Alessandro Plizzari, Lorenzo Crisetig est Lorenzo Peli, donc, voici une autre pièce pour une équipe de plus en plus compétitive en vue du prochain championnat de Serie B. Rappelons que les amarantes sont également actives à la sortie, avec plusieurs profils prêts à se saluer dans les prochains jours: Zibert (Carpi), Reginaldo (Modène) , Sarao (Lucchese ou Catanzaro), Nielsen (Turris), Blondett (Catanzaro), Corazza (Modène), Farroni (Grosseto)