▲ La pilote mexicaine a remporté sa deuxième victoire de la saison.Photo Nascar Mexico

April del Rio

Journal La Jornada

Samedi 7 novembre 2020, p. a11

Regina Sirvent a de nouveau surpris le reste des pilotes de la catégorie Nascar Trucks, en remportant Aguascalientes à la neuvième date, partant de l’arrière pour décrocher sa deuxième victoire du championnat.

Depuis la tour de contrôle de l’ovale de 1400 mètres de l’Autodrome international d’Aguascalientes, il a été rapporté que la jeune femme avait réalisé une progression et un triomphe retentissants dans la course où elle était partie de la troisième à la dernière position sur une grille de départ inversée, selon le statut du championnat. , dans laquelle la capitale est troisième.

C’était l’une des courses les plus serrées que nous ayons eues cette saison, nous avions toujours un camion derrière nous essayant de nous dépasser. La compétition était vraiment lourde; Tout d’abord, nous avons dû revenir car nous avons commencé avec la grille inversée, nous avons essayé de faire des passes nettes et au sixième tour j’ai pu prendre la première position et à partir de là commencer avec une stratégie intelligente, puisque l’objectif était de finir sur le podium et à la fin. On nous a donné la victoire, le célèbre Sirvent, qui a pris le drapeau à damier devant Giancarlo Vecchi, et le leader du championnat, Andrés Pérez de Lara.

La jeune femme de 18 ans, qui avait remporté la première date à Querétaro, a montré que la vitesse est son truc en s’imposant dans l’un des ovales les plus rapides du pays. Aux commandes du camion de son équipe d’Alesandro marqué du numéro 10, il a connu un début de compétition impressionnant, marquant de fortes passes immédiatement après le drapeau vert. Au sixième tour, il a pris la tête après être parti dixième. Lors de la première étape (partielle dans les stands) il a imposé ses conditions empêchant ses adversaires de s’approcher.

De retour sur la piste, Regina a utilisé sa connaissance de l’ovale et a fermé toute possibilité de dépassement. Tour après tour, il a gardé ses temps et, malgré le fait que quelques drapeaux jaunes ont brisé le rythme de la compétition, ses redémarrages ont été parfaits et n’ont pas donné de modèle pour arracher le leadership qu’il détenait jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne d’arrivée en premier, et gagner des points qui Ils vous permettent de combler l’écart avec le leader de la table générale.

Ce sera une fin de saison très disputée et intense, et nous devrons travailler en détail pour pouvoir reprendre le leadership et chercher le championnat, a déclaré Sirvent, avec trois manches à faire.

Diego Ortiz, coéquipier de Regina, a commencé septième et a terminé cinquième.

Dans la catégorie stellaire du Nascar Peak, Abraham Calderón s’est imposé, suivi de Rubén García et Rubén Rovelo, qui ont ainsi repris la direction.