Dans un transfert qui a généré l’illusion dans la sélection ‘Tricolor’ mais assez contrariant dans ‘La Roja’, Reinaldo Rueda a été officialisé jeudi en tant que nouvel entraîneur de la Sélection de la Colombie en remplacement du Portugais Carlos Queiroz et après avoir résilié son contrat avec le Chili dans les dernières heures. Et ce vendredi, il a reçu l’accueil de la Fédération colombienne.

“Les meilleures énergies dans cette nouvelle étape Reinaldo Rueda!»Dit le message partagé par l’instance dirigeante du football colombien.

Les principaux objectifs du stratège colombien seront de qualifier l’équipe pour la Coupe du monde Qatar 2022 et de faire une bonne présentation à la Copa América de cette année, prévue en milieu d’année en Argentine et en Colombie.

(Photo: Twitter Fédération Colombie)

Rueda aura sa troisième expérience avec l’équipe du café après avoir été entraîneur par intérim en 2002 et avoir repris l’équipe en 2004 après le départ de Francisco Maturana.

Dans les tours de qualification pour la Coupe du monde 2006 en Allemagne, l’entraîneur a reçu l’équipe avec un point possible de douze et a pu mener l’équipe à la Coupe du monde mais cela ne l’a pas atteint, car il était à une unité du repêchage.

Cependant, il s’est vengé lors des tours de qualification en Afrique du Sud 2010 et a conduit le Honduras à cette Coupe du monde, tandis que pour les qualifications suivantes, il a mené l’Équateur et s’est également qualifié pour le Brésil 2014.

Le temps du plus grand nombre de titres de sa carrière a été vécu entre 2015 et 2017 lorsqu’il était à l’Atlético Nacional et a remporté deux ligues, une Coupe de Colombie, une super ligue, la Copa Libertadores 2016 et la Recopa Sudamericana 2017.

