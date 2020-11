Plusieurs clubs de la ville ne comprennent pas l’interdiction d’utiliser les installations sportives pour entraîner ou enseigner des athlètes non professionnels ou ceux qui ne participent pas aux ligues régulières. “Le tennis est une activité sûre, dans laquelle une distance de sécurité est maintenue et aussi, comme dans mon cas, il se déroule sur des courts extérieurs”, déclare Rosa Domínguez, responsable du club RD Tennis & Pádel, qui s’oppose à cette mesure pour lutter contre pandémie avec laquelle «il est possible de continuer à mener des activités parascolaires dans les écoles ou d’autoriser des sports de contact tels que le handball, le basket-ball ou le football et non le tennis, dans lesquels les joueurs sont toujours à une distance considérable même en cours collectifs pour éviter de se frapper ».

Son rejet est partagé par Javi Alonso, responsable de l’école de trial de vélo. Alonso a adressé une lettre à Adrián Barbón, président de la Principauté. Il répertorie toutes les mesures de sécurité qui sont prises, comme l’utilisation de masques et de gants ou qu’aucun enfant ne partage un vélo. De plus, il prévient que plusieurs de ses élèves se préparaient pour le Championnat d’Espagne, dont l’actuel champion de la promesse et même lui-même qui est champion dans la catégorie master, et qu’à aucun moment un positif n’a été détecté dans l’installation. Tous deux demandent à la Principauté de révoquer l’interdiction.