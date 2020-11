Il y a 22 ans, le 30 octobre 1998, un groupe de fans de Diego Armando Maradona fondé le Église Maradoniana dans le quartier de La Tablada, au sud de Rosario, en Argentine.

L’église Maradoniana rassemble les centaines de milliers de fans de Maradona qui sont dans toutes les parties du monde. Sa religion: le football; son Dieu: Diego Armando Maradona.

Le 30 octobre 1960, «dans un village», Diego Armando #Maradona est né. 38 ans plus tard, un groupe d’adeptes de Rosario a fondé la #IglesiaMaradoniana. Héctor Campomar, Alejandro Verón, Federico Canepa, Alonso Rivas et Hernán Amez ont été les fondateurs et les idéaux. pic.twitter.com/ZiOeXKgpWL – Alma Futbolera (@FutboleraAlma) 30 octobre 2019

Comment est née l’église de Maradoniana?

A l’aube du 30 octobre 1998, Hernán Amez a téléphoné à son ami Alejandro Varón en lui souhaitant «Joyeux Noël!», Car un jour comme celui-là, «Dieu» était né; c’est-à-dire pour eux, MaradonaCe jour-là, la fondation de l’église a commencé, qui compte aujourd’hui plus de 40 000 fidèles dans toutes les régions du monde.

C’est ainsi que le site officiel du Église Maradoniana:

Anneau!… Anneau!… Anneau!…

– Salut? Alejandro Verón a répondu au téléphone en sursaut.

– Bonjour Ale! Je suis Hernán Joyeux Noël!

– Que dis-tu?

– Joyeux Noël! Pense!

– Hernán il va être une heure du matin, qu’avez-vous bu, du formaldéhyde?

– Pensez, quel jour est-il aujourd’hui, Ale?

– Tu as raison, aujourd’hui “Dieu” est né. Joyeux Noël, frère maradonien!

“Le rituel a été répété le 30/10/99, avec Federico Canepa rejoignant ces” adorables fous “et donc aussi en l’an 2000, rejoignant plusieurs Maradonianos pour partager la table arrosée de champagne abondant”.

Quel est son objectif?

La fonction de l’église est de maintenir vivante la passion et la magie avec lesquelles votre D10S a joué au football. Tout se déroule dans le cadre du football, de la passion que suscite le «sport le plus beau et le plus populaire du monde».

«Maradona a surmonté les barrières des terrains et des stades. Il a été installé dans la vie de beaucoup d’entre nous en tant que culture, comme quelque chose de normal. Aujourd’hui on voit son visage et son nom sur des T-shirts, sur des murs peints, des affiches et toutes sortes d’objets. Si nous voyons dans un jeu faire un jeu impossible, nous disons que c’est un Maradona. Si on voit un maillot de foot avec le numéro 10, on pense à lui… toutes ces choses et plus encore font de Maradona un mythe vivant, un Dieu, du foot », expriment ses fidèles fans.

Réveillon de Noël et Noël Maradoniana

Chaque 29 octobre, les Maradoniens se réunissent et attendent 00h00 le 30 octobre pour porter un toast une année de plus de la vie de leur D10s football et l’arrivée de Noël.

Pour célébrer, il y a un arbre de Noël décoré de lumières colorées; il y a du pain sucré, des cadeaux de cidre et des tirages au sort sont organisés. De plus, des images de Maradona sont montrées sur un écran géant et tout le monde de Maradona qui veut exprimer son amour pour son Dieu le fait.

Les personnages liés au lauréat sont invités à partager leurs expériences avec lui D10s et commentez l’anecdote étrange qui reflète ce qu’est vraiment “Diego”.

Mariages, baptêmes et messes maradoniennes

Comme toute autre religion, le Église Maradoniana Il réalise les cérémonies typiques d’un culte religieux, telles que baptêmes, mariages et messes en l’honneur de la star du football argentin.

Dans le cas des liens matrimoniaux, les époux ont mis de côté la robe de mariée traditionnelle et le smoking, pour le remplacer par un maillot de l’équipe nationale argentine avec le mythique numéro 10 porté par le footballeur.

Les mains posées sur un ballon signé par Diego, les deux promettent de s’aimer autant qu’ils aiment Maradona, tandis que l’un des fondateurs de l’église récite un fragment de la biographie de l’attaquant.

En 2007, un couple mexicain est devenu le premier couple non argentin à se marier dans le Église Maradoniana.

Pour se faire baptiser dans la religion maradonienne, les fidèles effectuent un rituel dans lequel ils recréent la pièce qui a abouti au but mythique de “la main de Dieu”, une cérémonie qui a lieu la veille du “Noël Maradoniana«L’anniversaire de Diego Armando Maradona.

C’est le phénomène de Diego Armando #Maradona qui suscite le fanatisme dans diverses parties du monde. Détesté, aimé mais toujours admiré pour ses compétences sur le terrain et pour certaines choses comme “Le ballon n’est pas taché”. pic.twitter.com/UQ8FvkitGB – Alma Futbolera (@FutboleraAlma) 30 octobre 2019

Commandements de l’Église maradonienne

Le ballon ne tache pas, comme l’a dit D10S dans son hommage. Aimer le football avant tout. Déclarez votre amour inconditionnel pour Diego et le bon football. Défendez le maillot de l’Argentine en respectant le peuple. Répandez les miracles de Diego dans tout l’univers. Honorez les temples où il a prêché et leurs robes sacrées. Ne pas proclamer Diego au nom d’un seul club. Prêchez les principes de l’Église maradonienne. Prenez Diego comme deuxième prénom et mettez-le sur votre fils. Ne soyez pas la tête d’un thermos et ne manquez pas la tortue.

