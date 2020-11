Le milieu de terrain lillois Renato Sanches admet qu’il se sent «beaucoup mieux maintenant» qu’il ne l’a fait en jouant pour le Bayern Munich.

Sanches a rejoint le Bayern après avoir impressionné pour le Portugal à l’Euro 2016, où il a été nommé jeune joueur du tournoi – avant de remporter plus tard le Golden Boy Award.

Mais il a eu du mal à s’implanter en Bavière, avant de rejoindre Les Dogues après avoir marqué 2 buts en 53 matches.

«Je veux juste montrer que je peux jouer au football», a-t-il déclaré à La Voix du Nord. «J’ai fait le choix (de rejoindre Lille) parce que je voulais jouer.

«Et c’est exactement le cas maintenant, c’est pourquoi je suis heureux ici. Nous avons également beaucoup de jeunes joueurs talentueux dans l’équipe – cela confirme mon choix.

«Pour être honnête: je me sens beaucoup mieux qu’il y a quelques années lorsque j’ai signé avec le FC Bayern.

«Juste parce que j’ai plus de jeux. Et quand je joue plus, j’ai plus confiance en moi. J’avais besoin d’un chemin différent. “

Le joueur de 23 ans a disputé sept matches cette saison, Lille étant actuellement deuxième derrière le PSG en Ligue 1.