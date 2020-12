Renato tapia est l’un des meilleurs joueurs de la saison 2020-21 du Celta Vigo. Non seulement la presse, les fans ou ses coéquipiers le disent. Il l’a également reconnu La Ligue A travers ses réseaux sociaux, où il a mis en avant le travail du Péruvien au sein de l’équipe ‘Chacho’ Coudet.

Dans son compte Instagram officiel, LaLiga a reconnu que le joueur péruvien brille lors de sa première saison au Celta. De plus, il a été décrit comme l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs du football espagnol. D’autres l’ont comparé à Casemiro du Real Madrid.

«Du Pérou à la victoire au RC Celta … Renato Tapia est déjà l’un des meilleurs milieux défensifs de la Liga dans sa saison en tant que recrue! », a souligné le compte officiel du football espagnol sur Instagram.

LaLiga cède à la grande performance de Tapia en LaLiga.

Ses compagnons parlent de lui des merveilles

Il faut se rappeler qu’il y a quelques jours, Manuel Agudo “Nolito”, milieu de terrain du Celta de Vigo, a également fait l’éloge de Renato Tapia, qui, selon lui, a connu une saison “spectaculaire” lors de sa première expérience dans le football espagnol, qu’il a atteint après avoir terminé son contrat avec Feyenoord.

«Je ne le connaissais pas quand Celta l’a signé, vraiment. Mais on regarde l’entraînement et depuis le début je me suis rendu compte qu’il était un grand footballeur et il le montre à chaque match. Sa performance est spectaculaire, j’espère qu’elle continuera comme ça parce qu’il part », a déclaré l’ailier à ..

L’international péruvien a débuté dans l’équipe de départ d’Óscar García Junyent et continue d’être dans celle de l’entraîneur argentin Eduardo Coudet. Il a débuté les 14 matches disputés par le Celta en Liga, étant le deuxième footballeur le plus utilisé (1158 minutes) après le buteur Iago Aspas (1257).

«C’est un joueur très important pour l’équipe, il récupère beaucoup de balles mais aussi des fuites de balles vers les attaquants. Espérons que cela continuera à ce niveau ou ira encore plus haut car ce sera très bien pour le groupe », a insisté Nolito.

