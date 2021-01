Il reste de moins en moins à faire le retour de la Formule 1, et avec elle le retour tant attendu de Fernando Alonso. Renault il finalise les détails de la voiture asturienne, et ce vendredi il a mis un tweet pour féliciter ses followers pour l’arrivée de la nouvelle année 2021 dans laquelle ils donnent quelques indices sur ce que sera la voiture du double champion du monde de F1 en 2021.

“Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année, que 2021 soit plein de nouveautés et de passionnantes choses pour nous tous”, dit le tweet accompagné de l’image d’une voiture avec Alpine sur l’aile arrière où le message suivant apparaît: «2021 nous sommes prêts. Et toi?», Peinture 2021 aux couleurs du drapeau français.

En vous souhaitant à tous une bonne année, mai 2021 sera rempli de nouvelles choses passionnantes pour nous tous! pic.twitter.com/Nv37qGfKzF – Renault F1 Team (@ RenaultF1Team) 1er janvier 2021

Il ne faut pas oublier qu’à partir du cours suivant Renault deviendra Alpine F1 Team, donc la voiture qui apparaît sur l’image pourrait être celle conduite par Fernando Alonso à son retour en F1. Les spéculations sur ce que sera la voiture espagnole ne s’arrêtent pas, et après ce tweet énigmatique, elles augmentent encore plus. Alonso a donné plusieurs tours à Abu Dhabi avec la Renault avec laquelle il a remporté les deux championnats du monde, pour dire au revoir à l’année.

L’Asturien a également embarqué dans la voiture que Daniel Ricciardo avait conduite pendant la saison 2020 et a brisé l’horloge. Il a montré qu’il était toujours l’un des meilleurs pilotes du circuit et qu’il était revenu avec de grandes aspirations. Il faudra attendre février pour découvrir le secret, et voyez à quoi ressemblera la voiture du double champion du monde de F1 à son retour.

Bien que le 31 octobre dernier, Renault, a révélé à quoi ressembleraient les voitures du Championnat d’Europe régional de Formule, déjà aux couleurs alpines, ce qui suggère que la conception de la F1 pourrait être similaire. Jusqu’en février, on ne le saura pas, tandis que l’équipe de France continue de laisser des miettes de pain en cours de route à ses partisans pour spéculer.