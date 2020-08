Sur notre chaîne YouTube, la famille Punto de Break se présente à vous tous. À travers le Web, il vous est difficile de savoir comment nous sommes et que chacun de nous a sa propre histoire. Pendant 90 secondes, nous essayons de nous présenter et de vous faire connaître davantage. Ce sont les 10 membres de la famille de Point de rupture.

Alejandro Arroyo

C’est le « gars sérieux » du groupe. Chaque fois qu’il y a un débat ou une «peleilla», on va vers lui pour décider de l’équilibre pour quelqu’un. Il est la personne la plus cohérente de la famille et quand il parle, tout le monde l’écoute. Grand analyste de football, il affiche également son art dans le tennis.

José Moron

Le patron, bien que Murciego le surnomme « Er carvo », affectueusement, dit-il. Il aime faire du sport et se faire tatouer (il suffit de voir ses bras) et c’est lui qui dit toujours aux rédacteurs de trier les nouvelles et de programmer des tweets. Une fois qu’il a interviewé Tommy Haas et … eh bien, il sera temps de raconter cette histoire.

Fernando Chauve souris

« Er cabesa », surnommé par Morón. Ils disent qu’il est allé une fois à Pasalabra et qu’il ne pouvait pas tenir la taille de sa tête sur le beignet. En raison de ses talents de conteur, il est l’un de ceux qui s’exprime le mieux avec des mots, bien que dans la vidéo, il ait dû sortir avec une pomme parce qu’il n’avait pas de balles de tennis à la maison. Regrettable de sa part.

Ruben Perez

Allez au tennis toute la journée. Même en quarantaine, il a joué aux meilleurs jeux des années 80 et 90. Il s’attend à un nouveau confinement pour voir les années 2000. Ce n’est pas figé, mais il collabore rapidement quand il y a plus de charge de travail et il nous donne toujours un coup de main. Il porte généralement un costume pour les tournois de tennis. Une idole de ceux qui ne restent pas.

Diego Jimenez

Nous l’avons surnommé le «bébé requin» parce qu’il est le requin chasseur de nouvelles. On retrouve la même chose dans une interview avec Safin dans un média russe ou avec Meligeni dans le Times of Somalia. Fan de Denis Kudla, il n’y a pas d’heure de la journée où je n’écris pas. Écrivain ininterrompu du mois depuis que Federer était junior.

Javier Pérez

Médecin de profession, Altozano collabore avec nous le week-end avec les résultats des Futures et Challenger et en plaçant les tableaux des prochains tournois. Il a arrêté une opération du genou et a laissé le patient en attente pour enregistrer la vidéo de sa présentation.

Carlos Molins

Nous l’avons surnommé le serrurier pour… eh bien, il raconte déjà l’histoire sur la vidéo. Notre George Clooney. Infirmière, le matin il met des traces et prend la tension et le soir il vous fait la chronique de Marin Cilic. Un mec comme ça, impossible de ne pas l’aimer. Il a joué dans le faux plan de la vidéo, que vous pouvez voir à la fin. En lançant la balle, il a cassé la boîte à couture de sa mère. Nous devrions changer son surnom de serrurier à couturière.

Ayrton Aguirre

Argentin, met l’accent sud-américain dans le groupe. Ayrton est entré dans la famille et a enduré la pêche à la traîne de tout le monde et continue avec nous. Rien que pour cela, il mérite ce qu’il veut. Il travaille à Olé et c’est pourquoi il ne collabore pas autant avec nous mais il est l’un des plus grands. Il est notre Messi (mais sans demander à partir gratuitement).

Carlos Navarro

Surnommé Magic (trop de Carlos sur le web), il est sévillan et est presque bilingue en anglais, ce qui est quelque chose de si rare qu’il y a des gens à Harvard qui étudient son cas. Vous ne pouvez pas vous endormir si vous ne lisez pas quelques pages de la biographie d’Agassi. C’est un grand fan de Djokovic et quand il y a des matchs entre les Big 3, il met du piment dans les piques au sein du groupe.

Charles Coll

Le gars le plus silencieux du Web. Une fois, il a fallu deux heures et demie pour faire une chronique et il a fallu trois jours pour nous envoyer la vidéo avec ses 90 secondes (vrai). Il aime beaucoup jouer au tennis (il joue incroyablement bien, voyons si un jour on vous le montrera) et il est associé majoritaire à Listerine. Un gars avec un très grand cœur et un troll comme peu de gens sur le web.