Récemment, il a été révélé que la Major League Wrestling est maintenant diffusée sur DAZN. La promotion a annoncé qu’elle commencerait à enregistrer de nouveaux épisodes en octobre qui seront diffusés sur le service de streaming mondial début novembre avec un contenu exclusif.

Et avec le retour de MLW, l’organisation a signé l’haltérophile prolifique Kevin Ku.

Ku, 32 ans, a commencé son chemin vers MLW en 2017 sous la direction de Brian Fury. Après avoir perfectionné son métier sur le circuit indépendant et s’être aligné sur la star de MLW Tom Lawlor, Ku est le dernier signataire de l’organisation en pleine croissance.

Avant ses débuts à la MLW, Ku explique pourquoi il a signé avec MLW, l’influence que Lawlor a eue sur sa carrière et la transition de l’haltérophilie à la lutte professionnelle.

(Note de l’éditeur: l’interview a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.)

Actualités sportives: Vous venez du monde de l’haltérophilie. Qu’est-ce qui vous a fait décider qu’il était temps de faire la transition vers le monde de la lutte professionnelle?

Kevin Ku: À l’époque, je vivais à Boston. J’y ai vécu principalement parce que je tournais avec des groupes. Mes amis et moi regardions toujours la lutte comme tous les lundis et des trucs comme ça. Ensuite, nous avons commencé à nous intéresser davantage à la lutte indépendante. Ensuite, j’ai trouvé une école là-bas, et mon copain m’a convaincu de l’essayer. Je suis plutôt semi-athlétique à ce stade. C’est parti de là, puis je n’ai jamais vraiment regardé en arrière.

SN: Que faisais-tu avec le groupe?

Ku: J’ai joué dans quelques groupes punk et hardcore. Nous avons fait des tournées régionales le long de la côte Est. Ensuite, pour les plus grandes tournées, je serais soit le responsable de la marchandise, soit le directeur de la tournée, donc en quelque sorte la baby-sitter de tout le monde dans un sens. J’ai donc dû faire quelques tournées aux États-Unis. Avant la lutte, j’ai voyagé presque partout aux États-Unis

SN: Je sais que vous êtes très proche du lutteur de la MLW Tom Lawlor et que vous travaillez avec son équipe. Comment avez-vous été lié avec lui?

Ku: Tom est génial. Il est légitimement l’un des gars les plus cool que j’ai rencontrés. C’est incroyable la rapidité avec laquelle il est passé du MMA à un cerveau basé sur la lutte professionnelle. Je sais qu’il était super dans la lutte professionnelle même lorsqu’il faisait du MMA à plein temps à l’UFC. Mais maintenant, il est fou de voir comment il est passé si loin du MMA à la lutte professionnelle. Je l’ai rencontré par mon partenaire, Don Green, et nous le taguons depuis deux ans et demi maintenant. Nous avons donc commencé à participer à des émissions indépendantes ensemble. Ensuite, nous avons commencé à parler de plus en plus à partir de là.

SN: Vous regardez quelqu’un comme Tom. Il était bien connu dans le monde du MMA et a ensuite fait cette transition vers la lutte professionnelle. Avez-vous pu vous nourrir un peu de lui et choisir son cerveau parce que l’haltérophilie et le MMA ne sont pas les mêmes, mais vous faites toujours des ravages sur votre corps? Quels conseils avez-vous reçus de Tom pour faire cette transition d’un sport physiquement exigeant à un autre?

Ku: Je regarde juste Tom, et il a l’un des meilleurs réservoirs d’essence que j’ai jamais vu. C’est fou comme cet homme ne se fatigue jamais en général. Je l’ai regardé pour beaucoup de choses de ce genre pour le conditionnement. Il est juste comme, c’est cliché à dire, mais c’est un étudiant du jeu. Il connaît tellement la lutte professionnelle plus ancienne et se tient au courant de toutes les nouveautés. C’est juste une mine de connaissances.

SN: Tom est l’une des plus grandes stars de MLW, et maintenant vous faites également partie de la société. Qu’est-ce qui vous a finalement amené à choisir la Major League Wrestling?

Ku: MLW m’est apparu comme l’endroit qui favoriserait un environnement dans lequel j’aime lutter. C’est une base plus réaliste avec des combattants et beaucoup de factions différentes. J’adore ce genre de trucs parce que ça apporte juste une nouvelle dynamique. C’est vraiment la physicalité des émissions de MLW et à quel point cela semble brut et réel. Cela m’a vraiment attiré dedans.

Ensuite, j’ai eu une longue conversation avec Tom, qui avait été signé comme un an avant moi. Il ne m’a pas forcément poussé, mais il m’a poussé dans cette direction parce que j’envisageais différents types d’options et ce que je voulais faire de ma vie en général. Et puis MLW est arrivé.

SN: MLW a annoncé cette semaine qu’elle enregistrerait en octobre et diffusera de nouvelles émissions avec un contenu exclusif sur DAZN début novembre. Dans quelle mesure êtes-vous enthousiasmé par le fait que maintenant vous pouvez voir la lumière au bout du tunnel et que l’entreprise va revenir?

Ku: Je suis vraiment enthousiaste. Ma première émission sur laquelle j’étais censée participer était la première émission annulée pendant la pandémie. Tout l’air est sorti de mon ballon. J’étais comme, “Eh bien, maintenant je suppose que je dois attendre.” Ensuite, je parlais juste dans les deux sens avec Tom et (propriétaire de MLW) ​​Court (Bauer). Il est difficile de regarder Fusion et d’avoir l’impression d’être assis là et de penser que j’aurais pu être sur certains de ces enregistrements. Cela fait six mois maintenant. C’est un peu comme six mois de frustration refoulée que je ne pouvais pas simplement entrer et commencer.

SN: Dans quelle mesure étiez-vous frustré sur le plan personnel et professionnel d’être assis à la maison parce que rien ne se passe dans le monde de la lutte?

Ku: Ça craint. Je prends tellement de lutte. Parfois, je pense que je ne devrais pas parce que cela me fait encore plus manquer. Mais je dois rester vigilant. J’adore la lutte professionnelle, alors je continue à regarder. Je suis tellement anxieux et je sens que je dois faire des trucs tout le temps parce que c’est comme ça que je suis toujours. Ouais, donc c’est comme, je me suis davantage plongé dans la musculation et je faisais tout bien. J’ai tellement de types différents de physiothérapie pour m’assurer que mon corps est bien et correct lorsque la lutte revient à plein temps. J’étais juste comme, “OK, je suis prêt, faisons ça.” Je suis tellement impatient et prêt à partir.

SN: Vous parliez plus tôt de la façon dont vous aimez le concept de MLW. Pourquoi pensez-vous que nous ne voyons pas plus de ce que MLW apporte à la table dans la lutte professionnelle?

Ku: Je pense que MLW a honnêtement capturé ce marché honnêtement. Il y avait autrefois d’autres endroits qui favorisaient cela davantage. Les gens peuvent dire que c’est une “époque de la réalité” sans citation, mais il est toujours difficile d’attraper le fan occasionnel en regardant ce type de physicalité. Je pense que la route des personnages des gens exagérés sera comme: “Oh, j’avais l’habitude de regarder comme The Ultimate Warrior et d’autres choses quand j’étais enfant, alors peut-être que je vais lui donner une montre.”

Tant de gens aiment le MMA parce qu’ils se disent: “Que va-t-il se passer ici?”

C’est un facteur inconnu. Je pense que c’est ce qui est génial avec la Major League Wrestling. Il y a un tel facteur inconnu parce qu’il y a tellement de types de personnalités différents. Ce n’est même pas nécessairement des gadgets exagérés, où c’est comme les années 80 et des trucs comme ça, ou “Stone Cold” (Steve Austin) dans les années 90 et The Undertaker. Mais ce sont différents types de combattants et de personnes et tout ce à quoi ils pensent, c’est comment ils vont éliminer quelqu’un. Et je pense que si un fan était mis là et juste assis et dit: “Hé, regarde ça comme si c’était un combat de MMA ou tout simplement retire que tu penses que c’est de la lutte professionnelle.” Je pense que c’est un jeu et ils adoreraient ça.

SN: À quoi les fans peuvent-ils s’attendre de Kevin Ku lorsqu’il fait ses débuts pour MLW en direct sur DAZN?

Ku: Les gens peuvent s’attendre à un niveau de violence qu’ils n’ont pas vraiment vu. Quelqu’un a dit l’autre jour que je ressemblais à quelqu’un qui pouvait réellement tuer quelqu’un s’il me le permettait. J’en suis tellement fier parce que je ne suis qu’une personne polyvalente.