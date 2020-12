Mis à jour le 16/12/2020 à 10:40

Dans l’antichambre du Université des sports vs. Cristal sportif Au stade national, les Bajo-Pontines ont pleuré la mort de René Weber, ancien entraîneur de la première équipe en 2003. Le Brésilien est décédé ce mercredi d’une victime du coronavirus (COVID-19), selon les informations des médias locaux et des clubs dans lesquels il travaillait.

Le portail Globo Esporte a détaillé que l’ancien joueur était admis dans un hôpital de Rio de Janeiro depuis la première semaine de décembre. Ce matin, la triste mort de l’homme de 59 ans qui a défendu les couleurs de l’Internacional de Santa María, Fluminenses et América-RJ a été confirmée.

René Weber a assumé la direction technique de Cristal sportif début 2003. DT a remplacé son compatriote Paulo Autuori, qui a quitté l’équipe du Bajopontino pour prendre la direction de l’équipe péruvienne.

«Nous regrettons le décès sensible de notre ancien entraîneur Renê Weber. Nous adressons nos plus sincères condoléances à leurs proches et connaissances », a écrit l’institution Rimense via les réseaux sociaux.

Weber a également pris soin de l’équipe brésilienne des moins de 20 ans et d’autres clubs de ce pays. Il a également été assistant d’Autuori lors de la conquête de la Copa Libertadores 1997 avec Cruzeiro, qui a vaincu Cristal.

Ce couple d’entraîneurs s’est également réuni des années plus tard à Sao Paulo en 2013. Plus tard, Weber a été coordinateur technique du département de football de ce club en 2016. Le dernier travail du regretté DT était d’assistant d’Autuori à Botafogo.

La meilleure étape en tant que footballeur actif a été vécue avec le maillot Fluminense, où il a remporté trois titres à Rio de Janeiro (1983, 1984 et 1985) et champion du tournoi brésilien en 1984. En tout temps avec “Flu”, il a marqué 15 buts en 143 présentations.

René Weber a été limogé sur les réseaux sociaux par Sporting Cristal, Botafogo, Vasco da Gama, Sao Paulo, Cruziero, América-RJ, Internacional de Porto Alegre entre autres.

Nous regrettons le décès sensible de notre ancien entraîneur Renê Weber. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses proches et connaissances. pic.twitter.com/vWWiGzAjfB – Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) 16 décembre 2020

Soit Cruzeiro regrette, soit l’échec de Renê Weber, victime de Covid-19. Renê était campeão da @LibertadoresBR pelo Cruzeiro, en 1997, en tant qu’assistant technique de Paulo Autuori. Nous prêtons notre solidarité à la famille et aux amis de Renê Weber – Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) 16 décembre 2020

O Botafogo regrette profondément le décès de Renê Weber, ex-assistant du club en cette saison du championnat brésilien en 95. Professionnel de haut niveau, Renê était aimé de tous, zelava pour son excellence ne travaillant pas et préservant l’environnement. C’est plus une victime de Covid-19. pic.twitter.com/WzwqHN3ICW – Botafogo FR (@Botafogo) 16 décembre 2020

Avec une profonde tristesse, São Paulo Futebol Clube regrette le décès de Renê Weber, ancien assistant technique de l’équipe. O clube est solidaire de sa famille et de ses amis en ce moment de dor. Note de regret: https://t.co/Uq84zbDcZ7 pic.twitter.com/HJE794h6zq – São Paulo FC (@SaoPauloFC) 16 décembre 2020

