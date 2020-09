L’animatrice et intervieweuse populaire, Renee Young, a fait sa dernière apparition pour la WWE le 23 août à SummerSlam. Young a rejoint le podcast SI Media de cette semaine hébergé par Jimmy Traina et a parlé de son départ de l’entreprise après huit ans, des raisons pour lesquelles elle pensait qu’il était temps de partir, de ses projets futurs, de sa bataille avec Covid et bien plus encore.

Tout en disant à plusieurs reprises qu’elle n’a pas de rancune et qu’elle aime toujours tout le monde dans l’entreprise, Young a exprimé une certaine frustration quant à la réaction de la WWE à son diagnostic de coronavirus et à sa décision de le rendre public.

Lorsqu’on lui a demandé si les rumeurs étaient vraies selon lesquelles la WWE n’était pas heureuse, elle a partagé la nouvelle du test positif pour Covid sur Twitter, Young a répondu: “Ouais. J’aime généralement être transparent sur tout. J’aime être honnête. Il n’y a pas de honte. de l’avoir. Encore une fois, nous ne savons pas ce qui se passe avec quoi que ce soit. Nous essayons tous de le comprendre. Donc, quand j’ai tweeté que je l’avais, je ne le faisais pas comme, comme, “I GOT COVID “Ce n’était pas mon MO quand j’ai tweeté. C’était surtout,” Hé, je l’ai. ” Aussi, au cas où il y aurait des gens qui auraient pu être autour de moi et peut-être voir que je l’avais, je me sentais responsable de m’assurer que les gens sachent que j’étais malade. Mais, oui, ça n’a PAS été bien reçu. “

Young a expliqué sur le podcast qu’après son tweet, elle s’est couchée et s’est réveillée avec quelques SMS.

“Ils n’étaient même pas du genre” Tu n’aurais pas dû le publier “. Mais c’était comme: «Nous souhaitons que vous nous donniez un avertissement. C’était mauvais pour les relations publiques et autres. Mais encore une fois, je n’aurais même pas pensé à dire: “Hé les gars, je vais tweeter que j’ai Covid, ha, ha. Comme, ce n’était tout simplement pas ce à quoi je pensais quand je l’ai publié. “

On a alors demandé à Young: Pensez-vous que la WWE a tout géré avec Covid aussi bien qu’elle aurait pu? Ils ne se sont jamais arrêtés. Pensez-vous qu’ils auraient dû fermer?

«Écoute, tout ce que je dis à ce sujet va finir par paraître controversé ou comme si je chie dessus ou quoi que ce soit d’autre», a-t-elle dit, «mais oui, est-ce que je me suis sentie un peu offensée? Je ne me sentais vraiment pas comme personne était tout ce qui était préoccupé par le fait que je sois tombé malade.

“Mais, tu sais, c’est difficile à dire. Encore une fois, c’est comme, merde, le spectacle continue et maintenant ils travaillent au Centre Amway et ils font essentiellement de leur mieux MAINTENANT. Maintenant, ils font les tests appropriés . Je pense que c’était quelque chose qui aurait dû être mis en œuvre depuis le début. Comme tout ce qui s’est passé et que le nombre de personnes a fini par tomber malade, c’est maintenant un environnement beaucoup plus sûr. Même quand j’étais là pour SummerSlam, j’étais définitivement moins préoccupé, sachant que tout le monde dans le bâtiment a été correctement testé avec le tampon nasal et ainsi de suite. ”

Lorsque la discussion a changé de vitesse sur la façon dont la WWE a géré les choses avec Corona en mars et avril en poursuivant les émissions, Young a déclaré: “C’était choquant. C’était vraiment choquant de voir que c’était considéré comme une affaire essentielle. sur une seconde ici. “

Elle a ajouté: “Je ne voyageais pas depuis un moment. Je faisais des trucs de chez moi. Je me disais” Je n’ai pas besoin d’être là “. Surtout quand vous regardez ce que j’allais dans les spectacles à ce moment-là. … Pour moi de voler de Las Vegas à Orlando quand vous avez Kayla Braxton locale à Orlando, vous avez Sarah Schreiber locale à Orlando, Charley Caruso dépensait le plus de son temps en Floride, il y avait des mains sur le pont qui n’avaient pas à voyager, donc pour moi, me sentir comme si je devais encore prendre un avion et aller le faire, c’était comme: «Oh mon Dieu. Pour quoi? Que faisons-nous ici? Cela me semblait insensé. “

Vous pouvez écouter l’apparence complète de Young sur le podcast SI Media à partir de 44 minutes ci-dessous. Vous pouvez également écouter le podcast sur Apple, Spotify, Stitcher et Google Play.

Young rejoindra-t-il son mari, Jon Moxley, à AEW? Quel podcasteur à succès est une source d’inspiration pour Young? Comme c’est étrange de ne plus avoir les restrictions de la WWE.

Elle discute de tout cela et bien plus encore sur le podcast.