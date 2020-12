Le Stade de Rennes et le Séville La première phase du Ligue des champions dans un match qui se jouera à Roazhon Park dans la ville française sans aucun enjeu sportif, car l’équipe de France est déjà quatrième du groupe E et ne peut pas être réengagée la Ligue Europa et la seconde espagnole avec la passe aux huitièmes assurée, même si la récupération des sensations après les derniers revers et les revenus économiques de la victoire devraient être une motivation.

Rennes est resté la dernière journée avec sa défaite contre Krasnodar sans la possibilité d’accéder à la troisième place, ce qui est déjà pour l’équipe russe, et donc avoir la consolation de continuer dans le deuxième tournoi continental, alors que Séville, avec sa défaite contre Chelsea, ne peut plus aspirer à la première position groupe, tenu par l’équipe anglaise.

L’équipe entraînée par Julen Lopetegui, qualifiée pour les huitièmes de finale pendant deux jours, a affronté le match de la dernière journée à Sánchez Pizjuán contre Frank Lampard. avec cette première position en jeu mais l’entraîneur basque en a profité pour mettre sa deuxième unité sur le terrain et cela n’a pas fonctionné (0-4).

Après cette déception, samedi encore à domicile et contre le Real Madrid, les titres présumés ont déjà joué et le résultat n’a pas non plus favorisé avec une nouvelle défaite (0-1), la quatrième de LaLiga en dix matches disputés.

Pour la nomination de mardi, Lopetegui a déménagé à Rennes lundi avec vingt-deux joueurs et il est également prévu qu’il y aura des changements dans la formation de départ, même si certains seront contraints par des sanctions ou des blessures.

Contre le Real Madrid l’arrière droit Jesús Navas, le milieu de terrain Joan Jordán et l’attaquant Munir El Haddadi ont joué et les trois restent à Séville, le premier par repos ayant presque tout joué jusqu’ici, le second par suspension en voyant Chelsea un jaune qui entraîne une suspension et le troisième lorsqu’il est tombé blessé devant Zinedine Zidane et a souffert d’une maladie dans le tendon droit.

Les arrières latéraux gauchers Sergio Escudero et l’Argentin Marcos Acuña et le gardien Tomas Vaclík, pour qui Javi Díaz, le troisième gardien de but et qui n’était pas inscrit pour cette phase de groupes, entre dans l’appel, bien que l’UEFA autorise la modification de la liste A en cas de congé pour problèmes physiques uniquement dans cette position.

Lopetegui a voyagé ainsi sans arrières latéraux spécifiques, puisque Aleix Vidal, comme le central français Joris Gnagnon, n’est pas inscrit pour cette phase de la compétition européenne, la chose normale serait donc de reconvertir les centrales pour occuper les ailes ou de s’entraîner avec une défense de trois.

Au centre du terrain et à l’attaquant, il a plus d’options et pourrait donner des minutes comme partants à des joueurs comme le Serbe Nemanja Gudelj, Óscar Rodríguez, Suso Fernández ou le Marocain Oussama Idrissi, tandis que d’autres comme l’Argentin Lucas Ocampos, le Croate, se reposeraient dans un premier temps. Iván Rakitic ou le Brésilien Fernando Reges.

Avec ces possibilités dans le onze espagnol, Rennes reçoit Séville sans aucune option de survie européenne et au milieu d’une crise aux dimensions énormes qui a conduit son entraîneur, Julien Stephan, à s’assurer que l’équipe doit commencer à penser à ne pas reléguer en leur ligue nationale, après avoir ajouté une seule victoire à leurs treize derniers matchs.

Le bon début de saison de l’équipe bretonne laisse tout de même un revenu confortable pour le club, neuvième à 9 points derrière le leader, le Paris Saint-Germain, mais l’accumulation de matches dans une équipe courte et inexpérimentée a fait des ravages.

Rennes, qui s’était promis la saison la plus heureuse de son histoire, a vu des joueurs comme Eduardo Camavinga s’épuiser, auquel s’ajoute une accumulation de blessures qui ont dégradé son jeu.

Contre Séville, Stephan se battra pour sauver l’image et trouver un coup de pouce pour l’équipeBien que la défaite subie à domicile ce samedi contre Lens (0-2) ait été un nouveau coup dur.

De plus, l’infirmerie étant assez bondée, l’entraîneur pourrait être contraint de faire appel aux membres de l’équipe ou de restructurer l’équipe, plaçant l’ancien joueur de Séville Steven Nzonzi au centre de la défense, ce qui obligerait Camavinga à être retardé au milieu de terrain.

Alignements probables:

Rennes: Salin; Traoré, Da Silva, Nzonzi, Truffert; Camavinga; Bourigeaud, Lea Siliki, Grenier, Doku; et Hunou.

Séville: Bonus; Koundé, Sergi Gómez, Diego Carlos, Rekik; Gudelj, Óliver Torres, Óscar Rodríguez; Suso, Idrissi; et En-Nesyri.

Arbitre: Bartosz Frankowski (Pologne).

Stade: Parc Roazhon.

Temps: 21h00 (CET) (20h00 GMT).