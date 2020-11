37

Un après-midi intense pour les équipes asturiennes qui évoluent en Segunda B et répartition des points pour le Sporting B, Lealtad et Vetusta. Les jeux aussi.

Sporting B et Lealtad ont partagé les points (2-2) dans un match où les Nègres ont pris les devants dès la première minute grâce à Saha et ont vu l’avantage revenir sur César et Álvaro Santamaría. Les hommes de Clemente n’ont pas abandonné, pressant jusqu’à ce qu’ils égalisent à la quatre-vingt-dix minute après une expulsion absurde du rojiblanco César, répétant, au désespoir de Samuel Baños, ce qu’ils ont vécu la veille à Langreo. Le point n’a satisfait personne.

📣 #SportingB 👉 5e journée de la deuxième division B 🆚 @CDLealtad ⏹ Finale Vertige avec égalité (2-2) ⚽️ @ cesargaar17 et Santamaría ⚽️ Cheikh et Álvaro 🔴⚪️ #SiempreSporting 🔴⚪️ pic.twitter.com/qM34Q39C8M – Real Sporting (@RealSporting) 21 novembre 2020

À Oviedo, plus de la même chose. Petit jeu et distribution de points à El Requexón. Numancia est revenu aux Asturies après avoir perdu à Mareo avec le Sporting B et cette fois ils ont pris un point contre Vetusta (1-1). La filiale bleue, sans cailler un bon match, avait les meilleures chances du match et aurait bien pu remporter un plus gros prix sans les occasions manquées par Vandersón, très hâtif dans la fin.