Après la victoire 2-1 contre Lanús, Carlos Tevez a parlé main dans la main avec TNT Sports et a exprimé ses sentiments pour le triomphe de Xeneize au début de la Coupe de la Ligue professionnelle. L’Apache était la figure du parti.

“Tout cela grâce à l’équipe. La vérité est que je me sens très confiant, je me sens vite, nous avons très bien fait les choses. Le fonctionnement de l’équipe fait que l’on est à un bon niveau… La vérité est que nous avons bien fait les choses, cela rend le week-end bien », a commencé Carlitos.

Et dans le même esprit, il a analysé: «Quand ils ont marqué le but, c’était comme un coup parce que nous ne pouvions pas attraper le ballon. Plus tard dans la seconde mi-temps, nous nous sommes installés et nous avons pu jouer notre match. C’est bon Boca, c’est bon maintenant, s’accélère beaucoup“, Hill.

Enfin, Carlitos a admis qu’il ne se souciait pas de jouer avec Wanchope Ábila ou Franco Soldano à l’avant: “Miguel (Russo) nous a dit d’être indifférents, quiconque joue, nous devons ressentir la même chose. Pour moi c’est indistinct si Wanchope ou Franco (Soldano) joue, ce sont deux très bons joueurs. Si l’équipe gagne, l’équipe joue bien. Cela me fait plaisir de jouer avec les deux, je suis très content de cet attaquant que nous avons, je me sens à l’aise avec les deux. “