Michelangelo Russo s’est exprimé lors d’une conférence de presse en avant-première de la Coupe de la Ligue professionnelle et a évoqué toutes les questions de la présente de Bouche. Dans un passage, il a été interrogé sur la phrase de Jorge Amor Ameal, qui a mentionné qu’il demande Juan Roman Riquelme pour revenir jouer un jeu officiellement.

Le directeur technique de “Xeneize” l’a pris avec grâce. “Qu’Ameal a suggéré qu’il revienne? Et il doit s’entraîner beaucoup, ha. Je comprends le président aussi et au-delà du désir, qui ne le fait pas? Bouche vous aimeriez ça. J’ai eu la chance de l’apprécier en tant qu’entraîneur, et le meilleur », at-il déclaré.

«Ce sont des situations qui échappent à la forme et à tout, mais bon … Le président a dit une expression de désir et de bienvenue. C’est la pensée des gens de Bouche et de ceux qui ne le sont pas aussi. J’espère que nous pourrons à nouveau profiter de joueurs comme lui, c’est très difficile », a-t-il reconnu. Russo.

Miguel est très proche de renouveler son contrat avec Bouche. Il s’est terminé en décembre de ce 2020 et sera prolongé d’un an de plus. “Je ne dis rien de nouveau, mais je veux rester, nous formaliserons la tranquillité et à la manière du club, mais sans problèmes, ha. Faisons d’abord l’officiel”, a-t-il répondu.

Enfin, pour Russo Ils l’ont interrogé sur la situation de Cristian Pavón, qui doit retourner au club de la Ribera en janvier après son prêt de LA Galaxy. “Nous n’avons pas parlé, il est un joueur de Bouche. S’il revient, nous allons nous asseoir et parler. Il est trop tôt pour définir. On parle de janvier », a déclaré l’entraîneur.