Finale à la Puskas Arena (0-3)! Il le prend Barcelone facilement. Une demi-heure à plein régime pour prendre les trois points de Hongrie. le Ferencvaros C’était un petit bonbon qu’il Barça Il a su le goûter en 30 minutes. Griezmann Il avance vers les culés et continue sa séquence, même état de Braithwaite, qui a fait le deuxième et a causé la pénalité qui transformerait Dembélé. Le Français, en plus du but, était le plus pertinent avec le ballon et portait toujours le danger.

Min 91. Aleñá l’a frappé de loin! Ça va haut.

Min 90. Une réduction de trois minutes est ajoutée.

88 min. Kharatin l’a eu à trois reprises! Trois coups et trois fois il a été dévié par l’arrière.

Min 87. Dernière ligne droite du match avec tout décidé, les deux équipes à mi-course.

Min 85. Il est presque entré dans son but! Dest! Neto attrape accidentellement la tête de l’Américain.

Min 83. Laïdouni l’a! Quel bon coup de l’avant du nouveau venu qui s’arrête Net.

Min 81. Dernier changement également dans le Ferencvaros: ça va Somalie Et entrez Kharatin.

Min 80. Changement au Barça: il part Braithwaite Et entrez Konrad De la Fuente.

Min 79. Un autre qui est détourné vers Pjanic! Le Bosniaque a heurté la face avant confortablement mais il l’a raté de peu.

Min 77. Encore un tir de Dembélé! Le Français le frappe fort de l’extérieur de la surface mais rattrape facilement Dibusz.

Min 74. C’était hors jeu, mais Trincao est tombé en panne! Les Portugais l’avaient après une bonne passe de Dembélé.

Min 73. Il est presque entré dans le premier que Baturina a! Coup de tête du nouveau venu et arrêtez Net avec du pop-corn pour décorer.

Min 71. Plus de changements chez les Hongrois: ça va Nguen et Uzuni; et entrez Róbert Mak et Roko Baturina.

Min 69. Jaune pour Trincao, qui est en retard et laisse les talons sur la cheville de son rival.

Min 67. Dembéleeeeeeé! Les Français l’ont de nouveau. Beau jeu, il s’éloigne de deux défenseurs et le frappe fort mais sans but. Il entre en collision avec le filet, mais de l’extérieur.

Min 65. Changements également dans le Barça. Ils s’en vont Lenglet Oui Griezmann et entrez Aleñá et Riqui Puig.

Min 64. Double changement à Ferencvaros! Ils partent Heister Oui Siger, et donne accès à Laïdouni déjà Lovrencsics.

Min 62. Isael! Contre rapide Ferencvaros, qui trouve des espaces et permet au Brésilien d’entrer. Branché Junior, qui concède un coin.

Min 60. Quel coup a reçu Botka! Junior elle le secoua d’une gifle.

Min 55. CELUI QUI A PRESQUE LÍA DEMBÉLÉ! Carrerón du Français du milieu de terrain, se tient dans la surface, brise un défenseur et le frappe en statique mais Dibusz l’efface.

Min 53. Il a abaissé quelques révolutions le Barça maintenant, il ne parvient pas à générer autant qu’avant. le Ferencvaros, plus lâche.

Min 51. Pjaniccccc! Le Bosniaque l’a eu du front mais il n’est toujours pas bien avec le coup. Ça va haut.

Min 49. Double chance pour Ferencvaros! Nguen Oui Siger ils ont eu des coups de feu dans la zone et à l’avant mais aucun n’a trouvé de porte.

Min 47. Double changement de Barça: ils partent Busquets et Jordi Alba; et entrez De Jong et Junior.

Min 46. La seconde mi-temps commence au Puskas Arena!

Avec le 0-3, Koeman Vous pouvez opter pour des rotations sans risque. Ce sont les hommes qu’il a à la banque: Aleñá, Riqui Puig, Pedri, Matheus, De Jong, Junior, Iñaki Peña, Konrad et Arnau Tenas.

Quatre buts de Braithwaite à leurs trois derniers matchs. Le Danois est justifié par les opportunités qu’il lui a offertes Koeman.

Reposez-vous à la Puskas Arena (0-3)! Barcelone gagne confortablement grâce aux buts de Griezmann, Braithwaite Oui Dembélé. Faits saillants danois et Jordi Alba, clé du bon travail des Blaugrana aujourd’hui. le Ferencvaros, une ombre de lui-même.

Min 42. le Ferencvaros on en voit peu dans le domaine culé. Dans les quelques options de balle dont il dispose, il n’a ni efficacité ni précision dans les derniers mètres. Marchez pour les culés.

Min 37. Encore une opportunité pour Braithwaite! Contrôles danois dans la zone, il est mesuré avec Frimpong celui qui le surpasse et le bat violemment de la main droite. Clair Dibusz.

Min 36. Quel paradón de Neto! C’était hors-jeu, mais quel coup de Blazic qui arrête le Brésilien à bout portant.

Min 35. Complètement parti Nguen, la terreur de Barça au Camp Nou. Le ballon ne l’atteint pas.

Min 33. Celui qui a échoué Braithwaite! Il donne Griezmann, entrez dans la zone et quand vous allez tirer, Frimpong Cela dérange juste assez pour que le tir du Danois dure longtemps.

Min 31. Quelle belle passe de Busquets! Trincao apparaît dans la zone pour la traquer, tourne vite et centre Le ballon touche un défenseur et le but le rattrape facilement.

Min 30. Jaune pour Busquets. L’Espagnol est arrivé en retard, impactant avec les talons sur la cheville de Somalie. Juste.

Min 29. Vu le Jaune Siger pour la pénalité sur Braithwaite.

Min 28. GOOOOOOL DE LA BARÇA! Il l’exécute parfaitement Dembélé: 0-3.

Min 27. Pénalité pour Barcelone! Les causes Braithwaite, qui a été planté dans la région et a été renversé avant de le frapper.

Min 21. But de Braithwaite! Le Danois profite de l’occasion, qui voit à nouveau la porte chasser une autre balle de tueur pur. Une autre balle à gauche, maintenant de Dembélé, cela va directement à la petite zone. Est plus rapide Braithwaite, qui étire la botte au maximum pour pousser le 0-2.

Min 20. BARCELONA GOOOOL!

Min 18. Trincao l’avait maintenant! Connectez-vous à nouveau Dembélé Oui lever du soleil et le côté sert la zone pour le tir portugais, bien que dévié.

Min 15. Superbe but de Griezmann! Un autre jeu ultra-rapide de Barcelone, celui-ci avec succès. Dembélé Oui lever du soleil équipe sur la gauche et l’ailier gagne des mètres sur la ligne de fond et sert la petite zone pour Griezmann, qui se termine parfaitement par un talon à battre Dibusz: 0-1.

Min 14. GOOOOOOOOL DE BARCELONE!

Min 13. J’allais vite maintenant contre lui Ferencvaros mais il n’a pas fini de bien se connecter lorsqu’ils ont atteint la zone.

Min 12. Jordi Alba l’avait! Grande combinaison culé, très rapide et au premier contact, ne laissant le côté qu’avant Dibusz, mais pour le gardien de but. Même s’il avait augmenté, c’était hors jeu.

Min 11. Essayez-le de l’avant Pjanic, mais son tir apaise l’arrière.

Min 10. Tombé dans la région Trincao, mais il n’y a rien.

Min 9. Dominateur le Barça, qui ne cède pas les mètres ou la balle. Il se joue dans le domaine de Ferencvaros.

Min 5. Braithwaite l’avait! Bon mouvement à droite de Dest, qui centre au premier poteau pour le Danois, qui met la botte et fait presque le 0-1.

Min 4. Effacer le domaine de Barça dans ces premières minutes de jeu. le Ferencvaros contemplatif.

Min 1. Le jeu commence à la Puskas Arena!

20:56. Il aussi Ferencvaros: Dibusz; Botka, Blazic, Frimpong, Dvali, Heister; Isael, Siger, Somalie, Uzuni; et Nguen.

20:53. C’est ainsi que le Barça: Net; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Busquets, Pjanic; Trincao, Griezmann, Dembélé; et Braithwaite.

20:50. On se souvient des onze des deux équipes!

20:45. De retour aussi Net sous des bâtons. Le Brésilien a joué un rôle notable lors de la blessure de Ter Stegen. Avec l’Allemand au repos, il revient au but devant lui Ferencvaros.

20:40. De retour aussi Lenglet, qui a laissé ses problèmes dans un effroi. S’associera avec Mingueza, qui a saisi l’occasion et fait un trou dans les plans de Koeman.

20:35. Temps de Griezmann, qui doit mener le Barça en l’absence de vétérans sur le front de l’attaque. Il contrôlera le relais entre Dembélé, Trincao et Braithwaite.

20h30. Ceux-ci sont le suppléants aujourd’hui de Barcelone: Aleñá, Riqui Puig, Pedri, Matheus, De Jong, Junior, Iñaki Peña, Konrad et Arnau Tenas.

20:25. Voici l’image présentée peu de temps avant le début du match le Arène de Puskas, fief de Ferencvaros.

🏟️ Bienvenue à Puskás Aréna.

⭐️ @LigadeCampeones pic.twitter.com/Gu2xScr5qL – FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 décembre 2020

20:20. Leo Messi n’a pas voyagé avec lui Barcelone. De nouveau Koeman pari pour reposer l’Argentin dans un match important de Des champions avant la boîte hongroise. Avec lui, Coutinho et Ter Stegen.

20:13. C’est ainsi que le Ferencvaros: Dibusz; Botka, Blazic, Frimpong, Dvali, Heister; Isael, Siger, Somalie, Uzuni; et Nguen.

20:08. Le line-up de Barcelone. Ce sont les 11 de Koeman: Net; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Busquets, Pjanic; Trincao, Griezmann, Dembélé; et Braithwaite.

20:05. Nous avons des files d’attente!

20h00. Bonsoir! Bienvenue un jour de plus au Des champions Ligue. Dans une heure, le match entre les Ferencvaros et le Barcelone dans le Arène de Puskas, cinquième jour de la phase de groupes de la plus grande compétition européenne. La composition des deux équipes sera annoncée sous peu. Suivre de OKDIARY, la dernière heure des deux équipes.

Cela n’a aucun impact sur l’appel d’aujourd’hui, mais les Catalans ont découvert mercredi le positif de Sergi Roberto pour le coronavirus, absent des plans de Koeman pour la blessure qui le retiendra jusqu’à la fin janvier ou début février. Le joueur est dans sa maison isolée et va bien, a rapporté le club.

Koeman pariera à nouveau aujourd’hui sur le plan B.Le reste est attendu pour Leo Messi et gallons supplémentaires pour Griezmann comme chef offensif des culés. Son amélioration lors des derniers matchs satisfait l’entraîneur. Dembélé Oui Trincao sont les prévisions pour les côtés.

Dans le Ferencvaros très attentif à nouveau à Nguen, le grand mécontentement des Hongrois lors du match au Camp Nou il y a quelques semaines. Sa vitesse et son aisance avec le ballon lui ont laissé un grave mal de tête, bien qu’il n’ait pas obtenu le but.