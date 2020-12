FINAL! le Séville atteindra enfin le deuxième tour en tant que deuxième du groupe après le Chelsea s’est assuré de terminer en leader après sa victoire 0-4 à Sánchez Pizjuán. Frank Lampard a été supérieur et Giroud Il s’est montré comme un attaquant mortel marquant les quatre buts de l’équipe anglaise. Séville, pour sa part, n’a pas su créer de danger. Il convient de noter que Julen Lopetegui a réservé plusieurs titres avec ses vues sur l’affrontement de samedi contre le Real Madrid. Aussi qu’il en a utilisé cinq pendant le match.

Min 90: Presque! Tourné dans la région d’En-Nesyri que Mendy attrape.

Min 90: L’arbitre ajoute 3 minutes.

Min 86: L’arbitre considère que cela a été involontaire.

Min 85: Le VAR analyse une main de Sergi Gómez dans la région. Cela pourrait être une autre pénalité pour Chelsea.

Min 82: Poker Giroud Que fait la salle des pénalités!

Min 81: Pénalité en faveur de Chelsea! Jaune pour Sergi Gómez.

Min 78: Avec ce résultat, Chelsea est assuré d’être le leader du groupe.

Min 75: Óliver Torres entre et Rakitic part à Séville.

Min 73: Troisième But de Chelsea, Le troisième de Giroud. Kanté centre et belle tête des Français pour faire un triplé.

Min 70: Munir entre les lignes est incapable de se connecter avec En-Nesyri. Son intention était très bonne.

Min 68: Arrêtez Alfonso! Un autre tir du point de penalty que le gardien de Séville efface d’une main.

Min 67: Triple changement à Chelsea, qui cherche à tenir le résultat. Kanté, Ziyech et Mount remplacent Kovacic, Havertz et Pulisic.

Min 66: Nouveau changement à Séville. Munir entre pour Franco Vázquez.

Min 62: Séville est encore très imprécise après les changements.

Min 57: Changement à Séville! Jesús Navas, Idrissi et Óscar Rodríguez partent et trois très partants entrent, comme Jules Koundé, Jordán et Lucas Ocampos.

Min 57: Séville aura désormais l’occasion de combler l’écart après un corner forcé par Jesús Navas.

56 min: Hudson-Odoi tirer haut.

Min 53: Bel objectif de Giroud! Entrez dans la région. Il esquive Sergi Gómez et la mord sur Alfonso avec sa mauvaise jambe. 0-2 pour Chelsea.

Min 51: Maintenant, c’est Chelsea qui a du mal à déranger Séville.

Min 48: Gudelj arrêtez-vous après un génie de Jesús Navas!

Min 46: Faites rouler le ballon à nouveau au Sánchez Pizjuán.

Les joueurs sont déjà sur le green. Il n’y a aucun changement.

PAUSE! Chelsea est sorti plus branché et a pris la tête à la 7e minute grâce à un but de Giroud. Bien que Séville ait eu plus de contrôle sur le jeu depuis lors, ils n’ont pas réussi à déstabiliser l’équipe de Londres.

Min 45: Une minute est ajoutée.

Min 44: Rakitic, en bonne position bien que talonné, termine très large.

Min 43: Séville a beaucoup de mal à faire jouer le ballon par derrière sous la haute pression de Chelsea.

Min 40: Jaune! Issidri, Deuxième joueur de Séville réservé pour avoir arrêté une contre-attaque de Chelsea.

Min 38: Le VAR estime qu’il n’y a rien.

Min 37: Rakitic à la barrière! Séville demande à nouveau une pénalité. Il est revu.

Min 36: Faute dangereuse en faveur de Séville sur le front. Jaune pour Kovacic.

Min 32: En-Nesyri Il a essayé très malicieusement du centre du terrain. Mendy était en tête mais son tir a raté le but.

Min 30: Chelsea centre qu’Alfonso bloque.

Min 26: Franco Vázquez sauver le deuxième de Chelsea sur la ligne. Lampard a failli marquer après le corner.

Min 25: Alfonso dans un coin après un tir de Giroud. L’équipe de jeunes très bien.

Min 23: Un autre d’En-Nesyri! Au bâton, mais c’était hors-jeu.

Min 22: Séville d’abord! L’en-tête d’En-Nesyri que Mendy bloque sans problème.



Min 19: Séville a demandé un coup de main après qu’Oscar Rodríguez ait accroché le ballon dans la surface. Le VAR a considéré qu’il n’y avait pas de pénalité.

Min 14: Premier jaune du match. La voir Gudelj, de Séville.

Min 12: Première arrivée de Séville. Rakitic n’a pas pu atteindre la zone.

Min 10: le Séville, qui devra revenir, tente de reprendre le contrôle du jeu.

Min 07: but de Chelsea! Marque Giroud. Vente aux enchères dans la zone inaccessible pour Alfonso.

Min 05: Bonne chance pour Chelsea. Pulisic tire confortablement depuis le point de penalty mais son ballon s’égare vers la droite.

Min 03: Chelsea presse très haut.

Min 02: Premier corner du match pour Chelsea. Aucun problème pour Séville.

Min 01: Première intervention de Alfonso! L’équipe de jeunes gagne en confiance.

Le match commence!

20h59: Alfonso Pastor fait ses débuts en tant que gardien de but de Séville! Vaclík a eu des problèmes à l’échauffement.

20h57: L’hymne de la Ligue des champions retentit au Sánchez Pizjuán.

20h55: 5 minutes pour que ce grand match entre Séville et Chelsea commence!

20h49: Idrissi et Rekik, dédicaces de dernière minute de Séville, auront aujourd’hui une bonne occasion de montrer qu’ils peuvent avoir une place dans les onze.

20h44: Les deux équipes s’échauffent déjà au Sánchez Pizjuán.

20h39: le Séville, quant à lui, est cinquième de la Liga, huit points derrière le Société réelle mais avec deux jeux de moins.

20h35: En ce qui concerne le premier ministre, le Chelsea est troisième du classement à deux points de retard Tottenham et de Liverpool.

20h31: Deux vieilles connaissances de la Liga jouent à Chelsea comme Azpilicueta Oui Kovacic.

20:26: Vous aurez également une chance aujourd’hui avec Séville Oscar Rodriguez, qui n’a pas performé au niveau attendu en début de saison.

20h21: Un autre qui met fin à son contrat Séville à la fin de la saison et qui jouera aujourd’hui en tant que titulaire est Franco Vazquez.

20h16: Aura une nouvelle chance Vaclík car Bono reste positif pour le coronavirus. Le gardien de Séville n’a pas été appelé par le club à renouveler et sera libre de négocier avec d’autres équipes à partir de janvier.

20h12: Ni jouer Jules Kooundé, qui sera contre le Real Madrid, une équipe avec laquelle il a été lié.

20h07: le Séville donne du repos à De Jong déjà Munir, qui sont appelés à être, avec Lucas Ocampos, la référence offensive de l’équipe andalouse contre Real Madrid samedi prochain.

20h03: Son rival, le Chelsea, se forme avec: avec Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Emerson, Kovacic, Jorginho, Hudson-Odoi, Havertz, Pulisic et Giroud.

20h01: Il y en a déjà onze pour Séville! Lopetegui passe à la moitié de l’équipe en vue du match qui affrontera l’équipe de Séville contre le Real Madrid ce week-end. Ils jouent: Vaclík, Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Rekik, Rakitic, Gudelj, Óscar Rodríguez, Mudo Vázquez, En-Nesyri et Idrissi.

20h00: Bonsoir et bienvenue à la narration en direct sur OKDIARIO de Séville – Chelsea!

Séville Oui Chelsea, tous deux déjà classés pour la huitième, se rencontrent au Sánchez Pizjuán à 21h00.. Le match sera essentiel pour décider qui entrera au tour suivant en tant que premier du groupe E, car les deux atteignent la voiture à égalité à 10 points, bien que ce soit l’équipe de Londres qui a la meilleure différence de buts.

Séville et Chelsea ne connaissent pas la défaite dans cette édition de la Ligue des champions. Tous les deux comptent leurs matchs par victoires sauf celui qui les sépare lors de la première journée de la phase de groupes, lorsqu’ils ont fait match nul 0-0 à Stamford Bridge.

Pour ce match, Julen Lopetegui ne pourra pas compter sur les blessés Marcos Acuña, Suso Oui Écuyer. Ni avec Liaison et avec Carlos Fernandez, qui a été testé positif pour Covid il y a quelques semaines; ni Aleix Vidal, a commencé le dernier jour mais n’a pas été enregistré par le Séville pour la Ligue des champions. Celui qui est revenu à l’appel a été Jésus Navas, qui ne pouvait pas être devant Krasnodar par pénalité.