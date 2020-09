Le jour du déménagement à l’US Open 2020 est venu et reparti, et il y a un nouveau golfeur au sommet du classement avant le dernier jour de compétition.

Matthew Wolff a marqué un 5 sous 65 samedi pour prendre possession de la première place. Il a eu un début de ronde incroyable, marquant cinq birdies dans ses neuf premiers trous pour prendre une avance imposante dans le Round 3. Il s’est contenté d’un bogey sur le troisième au dernier trou, mais a terminé la journée en force avec un autre birdie.

Si Wolff peut poursuivre sa performance de samedi avec une sortie tout aussi dominante dimanche, le pro de deuxième année peut faire de sa deuxième victoire professionnelle une victoire majeure. Cela dit, dimanche pourrait être la journée de compétition la plus difficile à ce jour avec les greens plus luisants et plus rapides que n’importe quel jour de compétition précédent (à titre de référence, seuls sept golfeurs ont marqué un score sous-évalué samedi).

Et il y a encore plusieurs golfeurs à portée de main qui tenteront de gâcher sa journée. Le principal suspect à faire cela est Bryson DeChambeau, qui est resté à 3 sous pour le tournoi après avoir été parvenu à la ronde 3. Louis Oosthuizen (1 sous) est le seul autre golfeur à passer sous la normale pour le tournoi avec un 2 sous par 68 au troisième tour.

Sporting News a suivi les mises à jour en direct des scores et les faits saillants de la troisième manche à l’US Open 2020. Suivez ci-dessous pour les résultats complets du classement de samedi.

PLUS: Regardez l’US Open en direct avec fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

Classement US Open 2020

Cliquez ici ou actualisez la page si vous ne voyez pas les scores et les résultats ci-dessus.

Mises à jour de l’US Open, faits saillants de la troisième manche de samedi

16h48: Joli petit jeu de Hideki Matsuyama.

16h46: Quelques moments forts de l’après-midi de la journée du déménagement à l’US Open:

15h55: Et voilà à nouveau Schauffele.

15h34: Xander Schauffele montre à tout le monde comment c’est fait.

15h15: Matthew Wolff est sur une lancée.

14h57: Une avance de trois temps pourrait être insurmontable à ce stade de l’US Open.

14h11: C’est l’équivalent footballistique de lancer une balle de 20 mètres puis de la faire rebondir sur 30 autres.

14h55: Zach Johnson met un autre aigle au tableau sur la neuvième normale 5, mais pas de beaucoup.

13h29: C’est ainsi que vous revenez vers la normale.

13h21: Hors du brut, dans le trou.

12h51: Sungjae Im marque le premier birdie du huitième trou, et à partir d’une position précaire:

12 h 44: Comptez-les: 1-2-3-4.

12h36: Quelques faits saillants tôt le matin.

12 h 32: Catastrophe.

12h10: Rester à égalité sur ce parcours, dans ce tournoi, il n’y a rien à faire.

Le midi: Brian Harman avec l’incroyable tir du bunker. C’est un jeu comme celui-ci qui sépare ces golfeurs de ceux qui n’ont pas pu faire la coupe.

11h50: Shane Lowry aurait sans aucun doute préféré l’aigle, mais se préparer pour un birdie très réalisable n’est pas une mauvaise consolation.

11 heures: Lucas Herbert avec l’excellente cale pour entrer dans le trou – c’est extrêmement difficile à l’état brut avec une pente aussi raide.

10h50: Un excellent trou de Patrick Cantlay:

Heures de départ de l’US Open 2020

Ronde 3: samedi 19 septembre

Trou n ° 1

Heure de départ (ET)

Appairage

8 h 55 Troy Merritt, Robert MacIntyre 9 h 06 Ryo Ishikawa, Patrick Cantlay 9 h 17 Jason Day, Christiaan Bezuidenhout 9 h 28 Brian Harman, Alex Noren 9 h 39 Rickie Fowler, Paul Casey 9 h 50 Abraham Ancer, Shane Lowry 10h01 Lucas Herbert, Chesson Hadley 10h12 Sebastian Munoz, Charles Howell III 10h23 Adam Hadwin, Adam Scott 10h34 Matt Wallace, Lanto Griffin 10h45 Danny Lee, Romain Langasque 10h56 Shugo Imahira, Sungjae Im 11h07 Bernd Wiesberger, Michael Thompson 11h18 Adam Long, John Pak 11h29 Rory Sabbatini, Taylor Pendrith 11h40 Erik van Rooyen, Tyler Duncan 11h51 Will Zalatoris, Zach Johnson 12 h 02 Cameron Smith, Rory McIlroy 12 h 13 Thomas Detry, Dustin Johnson 12 h 24 Daniel Berger, Lee Westwood 12 h 35 Renato Paratore, Lucas Glover 12 h 46 Webb Simpson, Viktor Hovland 12h57 Billy Horschel, Tony Finau 13h08 Stephan Jaeger, Jon Rahm 13h19 Louis Oosthuizen, Joaquin Niemann 13h30 Bubba Watson, Hideki Matsuyama 13h41 Brendon Todd, Matthew Wolff 13 h 52 Xander Schauffele, Thomas Pieters 14 h 03 Jason Kokrak, Justin Thomas 14 h 14 Harris English, Rafa Cabrera Bello 14 h 25 Bryson DeChambeau, Patrick Reed