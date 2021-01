Min 45: Attaque de Huesca qui n’inquiète pas Barcelone et l’arbitre en profite pour siffler la fin de la première mi-temps. Barcelone a été bien supérieure mais l’équipe de Huesca va se reposer en vie.

Min 41: Arrêtez-vous Álvaro Fernández! Le ballon de Messi est allé à l’équipe.

Min 40: Faute très dangereuse pour Barcelone, très favorable pour Messi.

Min 38: Corner Huesca que Ter Stegen efface sans problème.

Min 37: Álvaro Fernández sauve Huesca. Il efface une mauvaise passe arrière que Dembélé intercepte presque.

Min 35: Celui qui court est Rafa Mir à la recherche des ballons que ses coéquipiers dégagent.

Min 34: Le match prend une pause après le départ écrasant de Barcelone dans lequel Huesca a beaucoup couru derrière le ballon.

Min 31: Messi essaie de l’avant … dehors!

Min 30: Barcelone est très supérieure. Talon par Pedri pour Braithwaite bien qu’il ne soit pas capable de faire demi-tour dans la zone. L’équipe de Barcelone est appréciée.

Min 27: GOOOOOL de De Jong! Messi centre que le Néerlandais traverse et qu’Álvaro Fernández ne peut pas attaquer. Barcelone est en avance.

Min 26: Superbe passe entre les lignes de Messi. Insua était attentif et coupa la pièce.

Min 23: Jordi Alba termine sur le côté du filet.

Min 23: Sans incident.

Min 22: Un autre coin pour Barcelone.

Min 20: Encore un de Pedri! Plus clair que le précédent. Centre de Dembélé et finit seul, et haut, le canari.

Min 19: Très difficile Rafa Mir. Trop solitaire et trop loin de la région de Barcelone.

Min 18: Carrerón de Dembélé, le ballon atteint Pedri, passe en arrière et Dembélé écrase le ballon dans un défenseur de Huesca. Coin.

Min 14: Frivolité de Ter Stegen qu’il a lancé la tête de balle en premier au lieu de l’attraper avec ses mains.

Min 12: Jordi Alba fait ce qu’il veut à gauche et s’associe très bien avec Dembélé.

Min 10: Huesca contre-attaque mais Ontiveros n’a pas été en mesure de vaincre Dest.

Min 08: Vente aux enchères très défectueuse de Messi. La volée se passa inexplicablement.

06 min: Paradón de Álvaro Fernández! Barcelone l’avait. Braithwaite le laisse passer et Pedri à bout portant écrase le ballon contre le gardien de Huesca.

Min 05: Jusqu’à 8 joueurs de Huesca dans la zone se défendant.

Min 04: Hueca a essayé avec Mikel Rico mais n’a pas pu vaincre Lenglet.

Min 03: Coup d’envoi maintenant pour Barcelone. Huesca a maintenant atteint son objectif, bien que sans danger.

Min 02: Deux minutes de jeu et deux coups de pied de but pour Huesca.

Min 02: Comme l’a dit Míchel, il sera très difficile pour Huesca aujourd’hui de retirer le ballon de Barcelone.

LE MATCH COMMENCE! Barcelone met le ballon en jeu.

20h59: Aujourd’hui Messi il tourne 750 matchs avec Barcelone, 500 en championnat.

20h51: Les joueurs sont déjà dans le vestiaire sur le point de sauter sur le terrain.

20h47: Le banc de Barcelone est aujourd’hui composé de: Neto, Iñaki Peña; Junior, Mingueza; Aleñá, Pjanic, Riqui Puig, Trincao, Matheus; Griezmann, Konrad.

20h42: Interrogé par Barcelone lors d’une conférence de presse, Míchel a admis: «Nous ne pouvons pas défier Barcelone pour le ballon».

20h38: En ce qui concerne Michel, avec lui Huesca bas de la Ligue de Santander, sa position pourrait être en danger s’il n’obtient pas un résultat positif contre Barcelone. Garitano a été licencié aujourd’hui en tant qu’entraîneur d’athlétisme malgré avoir battu Elche et vous le savez déjà: lorsque vous voyez la barbe de votre voisin peler, mettez la vôtre à tremper.

20h32: Quant à se battre avec lui Real Madrid se réfère, le Barcelone Il est à deux points, mais avec deux matchs de moins que les Blancs.

20h29: Pour gagner Huesca, le Barcelone se hisserait à la cinquième position du classement et dépasserait Séville.

20h22: Après la dernière victoire de l’Atlético de Madrid, le Barcelone est de 13 points de l’équipe rojiblanco, qui est le leader de la Ligue de Santander.

20h17: Barcelone se débat chaque fois que Cuadra Fernández l’arbitre. Lors de leurs débuts en championnat à Cam Nou, ils ont battu Villarreal 4-0 et, à leur stade, ont battu le Betis 5-2.

20h10: En plus de Huesca, les hommes de Koeman devront surmonter le froid, qui sera d’un degré au début du match.

20h06: le Gamme Huesca. Míchel sort avec: Álvaro Fernández; Pulido, Insua, Siovas, Javi Galán; Mikel Rico, Mosquera, Seoane; Sergio Gómez, Ontiveros et Rafa Mir.

20:01:Surprise dans le line-up de Barcelone! Griezmann 2021 commence sur le banc. Ils jouent: Ted Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Braithwaite et Messi.

20h00: Bonjour et bienvenue à la narration en direct à OKDIARIO del Huesca – Barcelone.

Sixième au classement et hors des positions européennes, le Barcelone Il sera mesuré aujourd’hui, dimanche de 21h00. contre Huesca à El Alcoraz dans le match correspondant au Jour 17. Les hommes de Ronald Koeman veulent laisser derrière eux une mauvaise 2020 et débuteront l’année face au bas de la Ligue de Santander avec Messi sur le terrain.

Huesca n’a remporté qu’un match cette saison et a le salut à quatre points, donc même s’ils battent Barcelone, ils ne quitteront pas les lieux de relégation, ils n’atteindront que le Valence dans la classification.

L’équipe des Blaugrana, quant à elle, a ajouté sept victoires, quatre nuls et quatre défaites cette saison, ce qui a conduit Koeman à reconnaître que la Ligue “est très compliquée” pour eux. Pour ce choc le Barcelone Il ne pourra pas compter sur Coutinho, qui sera absent pendant trois mois après avoir été opéré pour une blessure au ménisque du genou gauche. Ni avec Samuel Umtiti en raison de problèmes gastriques, donc Ronald Koeman ne peut compter que sur Lenglet, Mingueza et Araújo comme seuls centraux.

L’entraîneur néerlandais a parlé de Huesca comme ça lors d’une conférence de presse: «Nous savons que tout match est compliqué, malgré ce que dit le tableau. Ils ont perdu des matches injustement et ont encaissé peu de buts à domicile. Nous devons être préparés pour un match difficile. Nous devons améliorer en équipe plusieurs aspects ».

Également sur l’ambiance de la garde-robe: “Il est normal que l’équipe ait ses doutes. Encore une fois, c’est un jeu, Eibar, que vous vous demandez, comment ce jeu n’a-t-il pas été gagné? Parfois, nous manquons d’efficacité et faisons moins d’erreurs individuelles. Nous devons continuer. L’équipe veut changer la puce. Nous devons améliorer l’efficacité. En fin de compte, ce qui compte, ce sont les objectifs et nous devons nous améliorer. Si nous allons de l’avant, nous nous faisons plus confiance. Ayez aussi un peu plus de chance, ce qui, je pense, existe aussi».