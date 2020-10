Il Athlète de Madrid souffert mais a pris le victoire contre Salzbourg 3-2 grâce à un grand jeu de Joao Félix, ce qui donne de l’oxygène à l’équipe. Le jeune joueur portugais a évité la débâcle avec deux buts important qui a renversé un match devenu très difficile avec 1-2 dès le début de la seconde mi-temps. Ce match était une finale et c’est ainsi que l’Atlético l’a affronté.

Dès le début, ils sont sortis prêts à mener le match, pour ne pas laisser Salzbourg se sentir à l’aise sur le terrain. Ils voulaient la victoire lors de sa première au Metropolitano. Dans les premières minutes, ils ont profité de plusieurs occasions de prendre de l’avance au tableau de bord, Joao Félix était un cauchemar pour la défense autrichienne. Elle était sur le point de faire le premier mais le Chilien s’est écrasé sur la barre transversale.

Atleti dominait à volonté. Joao Félix s’est aimé et Llorente a ouvert la boîte passé l’équateur de la première moitié. Le milieu de terrain colchonero a profité d’un rebond à l’avant de la surface pour laisser tomber un pied gauche et l’envoyer au fond du but. Peu de temps après, il aurait le deuxième dans ses bottes. Il s’est tenu seul contre Stankovic mais a envoyé le ballon.

La domination était clairement rojiblanco et pour couronner le tout, Salzburg Daka était blessé. Cependant, une erreur de Herrera, la seule de l’Atlético dans toute la première mi-temps lui a coûté le but. Szoboszlai a mis les tables au tableau de bord cinq minutes avant la pause. Cruche d’eau froide pour un Atleti qui signait l’un de ses meilleurs matchs jusqu’à présent cette saison.

Dès le début de la seconde mi-temps, le niveau d’alerte atteindrait son maximum avec le second de Salzbourg. Les Autrichiens, ne faisant presque rien, ont pris les devants grâce au but de Berisha. Il n’avait pratiquement pas eu le temps de s’installer sur le terrain après la pause quand Atleti reçut ce coup dur. En deux coups, ils ont marqué deux buts.

Joao Félix, à la rescousse

Le visage de Simeone était un poème. L’Atlético avait pardonné en première période et Salzbourg leur a fait payer. Il était temps de se lever car un autre trébuchement poserait un problème face au second tour. Pour cela, ils ont confié à Joao Félix, qui était gentil. Les Portugais ont fait jouer l’équipe et le grand danger de l’équipe en attaque. Après une bonne combinaison de passes, Correa a abandonné pour 7 dans la zone qui n’a pas échoué à un but vide et a fait l’égalité à deux.

À partir de là, le jeu est devenu un échange, sans propriétaire clair. Les deux équipes ont essayé mais sans succès. Aucun n’a réussi à atteindre les derniers mètres et l’incertitude a pris le dessus sur la rencontre. Dans les dernières minutes, Atleti serra les dents et commença à s’approcher de la zone de Stankovic, Quoi a dû s’étirer pour éviter le troisième après un tir de Koke.

Peu de temps après la magie de Joao Félix pour rendre justice et donner la victoire à l’Atlético. Le luso fait la finale 3-2 qui donne des ailes à l’équipe rojiblanco et leur permet d’ajouter leurs trois premiers points en Ligue des champions, non sans souffrir. Avec le 1-2, tout était noir, mais ensuite le Portugais est apparu, ce joueur qui a reçu tant de critiques et qui a aujourd’hui montré pourquoi il avait été signé. Sauvez votre équipe avec deux buts et un excellent match.