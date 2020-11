Barcelone a remporté la victoire 5-2 contre le Betis dans un match où Messi, qui a commencé sur le banc, a été décisif pour son équipe de prendre les trois points après un mois sans gagner en Santander League. Dembélé, Griezmann, Leo, avec un doublé, et Pedri ont fait les buts des culés, qui ont laissé ceux de Sanabria et Loren en rien.

Sans Messi dans les onze, l’équipe de Barcelone est partie. Ronald Koeman, avant la trêve internationale, a décidé de mettre au repos un attaquant argentin qui dans les prochains jours jouera contre le Pérou et le Paraguay avant de revenir en Espagne et d’affronter le carrousel de matchs tous les trois jours, avec un Atlético de Madrid-Barcelone dès sa reprise. Le championnat. Griezmann a eu sa chance et il l’a ratée. Il n’a pu marquer un but que lorsque Leo le lui a mâché, complètement terminé. Et c’est que le meeting a fini par gagner l’habituel: le «10».

Avec l’absence déjà mentionnée de Leo Messi dans la formation de départ, le reste était attendu. Ter Stegen est revenu pour défendre le but après son exposition contre le Dynamo Kiev et en avant avait une ligne de quatre défenseurs dans laquelle Sergi Roberto et Jordi Alba ils étaient sur les côtés et Piqué et Lenglet sur l’axe de l’arrière. Par devant, De Jong et Busquets sur le double pivot et sur la ligne la plus offensive Ousmane Dembélé, qui est arrivé à ’10’, Ansu Fati, Pedri et Griezmann.

Le ballon a roulé dans le Camp Nou -après la minute de silence en l’honneur de Toni Bruins- et les supporters, de chez eux, ont regardé l’équipe qui aurait été si Leo Messi avait fini par partir en août. Sans le rosarino sur le green, il était possible de voir quelque chose de plus audacieux pour ses coéquipiers, qui n’avaient pas cette pression et avaient besoin de la donner au «10». Le jeu a commencé et beaucoup pensaient avoir un match Premier à la télévision: premières minutes de va-et-vient avec des défenses faibles.

Griezmann, s’est battu avec le but

Dans ce début Barcelone pourrait obtenir 2-0, car le Betis avait aussi ses chances. Le premier à tenter sa chance a été Griezmann après une passe d’Ansu Fati. Le tir croisé du Français a touché le poteau. Le même résultat a été obtenu par Ansu une minute plus tard. Chut placé par le jeune attaquant de 18 ans qui a raté l’appel d’un dur pour devenir un but. Le Betis a réagi rapidement à la sortie d’un corner avec un coup de tête de William Carvalho, qui a rencontré une main providentielle et miraculeuse de Ter Stegen, qui a volé pour éviter les deux d’Héliopolis.

Le Betis a créé un danger sur leur aile gauche. Álex Moreno, qui en défense a eu une performance discrète, a parfaitement surnommé Cristian Tello et a rendu Sergi Roberto fou et même Piqué à certaines occasions. Malgré cela, le vrai danger a été créé par Barcelone. Ansu Fati a de nouveau rencontré Claudio Bravo et s’il n’était pas le gardien chilien, les balles sortiraient, comme c’est encore le cas pour Griezmann. Contre le livre et celui de Macon au lieu d’ouvrir Pedri, il l’a joué et le cuir qui lèche la tension du poteau. L’ancien Atlético n’avait pas son après-midi … et ce qui allait arriver.

Le Français pourrait laisser le match sur la bonne voie, mais il est toujours refusé devant le but. Mais nous y allons par parties. Minute 20 de la première mi-temps et Ousmane Dembélé marque un superbe but. Il reçoit le Gaulois, coupe et relâche un coup avec sa jambe gauche qui entre dans l’équipe. Impossible pour Bravo. Après le but, les autres occasions gâchées par Griezmann sont venues. D’abord, après une épicerie fine de Pedi, qui l’a laissé seul avec un superbe talon haut. Macon l’a envoyée au bâton. Minutes après, Mandi a renversé Ansu Fati dans la zone et il n’y avait aucun doute: pénalité. Griezmann y est allé, que profitant du fait que Messi n’était pas là, il voulait lancer la peine maximale. Claudio Bravo a bien compris ses intentions et a réussi à arrêter le tir. comme disent certains sages: “Quand la balle ne veut pas entrer …”.

‘Musho’ Messi

Ronald Koeman désespérait, qui, une fois de plus, était un témoin luxueux de tout ce que son équipe était capable d’échouer. Et comme toujours, quand vous pardonnez autant, vous finissez par payer. Blessure du temps du premier acte et des canaux qui ouvre Tello, qui n’en doute pas et met le ballon au point de penalty. Piqué n’est pas arrivé à dégager et sort de nulle part Toni Sanabria apparaît avec tout pour envoyer le ballon au fond des filets. Avec 1-1, ils se sont reposés et sur le chemin du retour, ce à quoi tout le monde s’attendait s’est produit: Leo Messi est entré. L’Argentin a pris la position d’Ansu Fati, qui a été touché après la peine infligée à lui.

Et lorsque le meilleur footballeur du monde entre sur le terrain, seules des choses extraordinaires peuvent arriver. C’est ainsi que le deuxième but de Barcelone est arrivé, l’œuvre de Griezmann. Centre bas du côté gauche, Claudio Bravo sort pour couvrir le ballon, Messi ouvre les jambes et le laisse passer et le ballon atteint le point de penalty, où se trouvait un Griezmann qui a poussé le cuir à volonté. J’ai dit, chaque balle passait déjà entre les pieds de l’attaquant argentin et chaque fois qu’il l’avait, il sentait le danger. Une diagonale de la sienne avec laquelle il a pris Claudio Bravo sous les bâtons s’est terminée avec Dembélé donnant des coups de pied sur le but et Mandi mettant son bras pour couper le ballon. Il fallait vérifier dans le VAR et tout était clair: pénalité et rouge pour éviter le but sur la ligne. Cette fois, Leo a attrapé le ballon et n’a pas manqué de l’endroit. Cinq buts ont déjà été ajoutés cette saison … et tous de la même manière.

Avec 3-1 au tableau de bord et un de moins, le Betis ne s’est pas effondré. Ceux de Manuel Pellegrini ont attaqué par le point faible de Barcelone: ​​la droite. De nouveau, Álex Moreno s’est faufilé chez Sergi Roberto jusqu’à ce qu’il atteigne la ligne du bas et remette le cuir. Loren, qui était entré une minute plus tôt par Sanabria, est arrivé pour combler l’écart et, comme cela s’est produit contre le Dynamo Kiev, a remis l’équipe du Barça sur les cordes.

Mais c’était là Leo Messi de retour pour mettre la tranquillité à l’équipe dirigée par Ronald Koeman. L’Argentin a atteint son sixième but du parcours et cette fois ce n’était pas un penalty. Superbe talon de Sergi Roberto pour l’aider et maintenant Le ’10’ est chargé de tirer sur Claudio Bravo pour mettre le 4-2. Une minute plus tard, les mêmes hommes, mais avec un antagoniste: le VAR. But de Messi annulé pour hors-jeu par Sergi Roberto. Là, Betis était incapable de tout. Le vert et les blancs étaient coulés, ils devaient encore voir comment Pedri a réussi la cinquième fois en poussant un centre parfait de Sergi Roberto au deuxième poteau et ainsi faire la finale 5-2 et marquer son premier but dans la Ligue de Santander avec Barcelone.