Barcelone a remporté la victoire 2-1 contre le Dinamo Kiev dans un match où les Catalans ont raté d’innombrables occasions mais, surtout, un nom se démarque: Marc André Ter Stegen. Le gardien allemand est revenu après plusieurs mois en cale sèche et est devenu le grand sauveur et protagoniste de la victoire. Leo Messi et Gerard Hammered ont fait autant de Barcelone.

Ronald Koeman, une fois de plus, a peu déplacé le line-up. Le Néerlandais a pratiquement trouvé un onze et il semble qu’il ne sort pas de là, bien qu’il y ait eu aussi des variations. Le plus frappant, le retour de Ter Stegen au but culé et à la position de Frenkie de Jong, qui a servi de central. L’ancien partenaire de l’Ajax était Piquer, qui avait Dest et Jordi Alba sur les rails. Pjanic et Busquets agi comme milieux de terrain et Pedri est apparu dans le meneur de jeu. Messi et Ansu Fati ils étaient aux extrêmes et Griezmann Il a commencé comme le footballeur le plus avancé de Barcelone.

Presque sans que les fans des Catalans se soient assis devant la télévision avec un apéritif, Barcelone a déjà gagné 1-0. Le but est venu du point de penalty après Popov a fait tomber Messi quand «10» a essayé de l’emmener avec un grignotage subtil. L’Argentin a pris ses responsabilités et a parfaitement exécuté le penalty maximum pour faire du Barça le premier. Un autre but de Leo cette saison, et un autre d’un penalty. Il semble que le Rosario ait oublié de marquer des buts depuis un endroit autre que le point de cal.

Sans que les supporters du Barça aient fini de célébrer le but de Messi, l’entité culé était sur le point de marquer le deuxième. Premier, Pedri a écrasé le ballon de la barre transversale, le cuir a rebondi sur la ligne et n’a pas sonné sur la montre de l’arbitre, donc il n’avait pas complètement franchi la ligne. Quelques instants plus tard, Antoine Griezmann, a envoyé un tir qu’il a effectué depuis une position confortable, sans gardien et sans opposition. Une erreur incompréhensible qui reflète clairement la carrière de Macon à Barcelone. Le jeu a été mis à battre et oublier les préoccupations de Koeman concernant le manque de but devant le but.

Coincé avec le but

Barcelone, comme contre Alavés, allait et venait, mais cela s’est passé comme le loup avec le troisième petit cochon, qui a soufflé et soufflé et n’a pas frappé à la porte. La connexion Messi-Ansu Fati est déjà une réalité et le seul qui a pu l’arrêter était Neshcheret, troisième gardien du Dynamo Kiev. Le jeune gardien a commencé à briller à chaque attaque des Catalans et pourra rentrer chez lui fier de la pléthore de mains qu’il a mis avant les coups de Pedri et Ansu Fati, qui chantaient presque le but avant de voir le gardien rival leur refuser le but.

Quand ce n’était pas Neshcheret, les balles étaient perdues sur la ligne de fond. Messi, Griezmann ou Pedri ont tenté leur chance, mais leurs tirs n’ont pas rattrapé le but. Alors que, Koeman avec le visage de quelques amis sur le banc. Le problème de l’absence de but est réel et même pas dans un match abordable, avant qu’une équipe arrivée avec 13 jetons professionnels à Barcelone ne réussisse à avoir raison face au but. Et l’énervement de l’entraîneur néerlandais aurait pu être plus grand si le Dinamo ne s’était pas heurté Ter Stegen. L’Allemand est revenu à onze ans après des mois de blessure et a une fois de plus montré qu’il est l’un des meilleurs au monde. Tout d’abord, couper un centre avec le pied et quelques minutes plus tard avec un arrêt après un tir de Buyalskiy lorsque le gardien avait une mauvaise visibilité, montrant de grands reflets.

Avec le 1-0, les joueurs sont allés aux vestiaires et sur le chemin du retour, le Dinamo Kiev a cherché à surprendre Barcelone. Pas une minute après la fin du redémarrage lorsque Tsygankov était seul contre Ter Stegen et le gardien de but allemand est sorti parfaitement pour effacer le tir du capitaine de la surface ukrainienne pour un corner. Le Dinamo a marqué d’un corner, le travail de Kedziora, mais le centre avait quitté la ligne de fond, donc il a été annulé. Après quelques minutes L’ex du Mönchengladbach est apparu à nouveau pour mettre un pied providentiel à Supriaha, qu’il avait reconquis de De Jong comme Fernando Torres a gagné de Lahm en 2008. Comment Ter Stegen est de retour!

Ter Stegen revient en grand

Le Dinamo avait surpris Barcelone et les hommes de Ronald Koeman ont été contraints de réagir. Si Ter Stegen est sorti dans un domaine, Neshcheret l’a fait dans l’autre. Pop-corn spectaculaire pour empêcher une faute de Messi de se faufiler dans l’équipe et repousser plus tard un tir à bout portant de Sergi Roberto, qui était entré, avec Dembélé, pour Pjanic et Griezmann. Un seul des gardiens portait une cape et c’était Marc André. Neshcheret ne pouvait rien faire avant le tir de Gerard Piqué après un centre mesuré par Ansu Fati. Le Barça a riposté pour toutes les occasions manquées et pour celles qui ont été sauvées lors de la première moitié de la seconde période.

Avec le 2-0, l’équipe visiteuse avait une autre chance claire, mais il était, encore une fois, Marc André Ter Stegen. Main dans la main que jouit Tsygankov, qui s’endort derrière le culé et, encore une fois, un arrêt du gardien allemand, qui était en passe de remporter le MVP du match sans aucun doute. La prochaine fois que le capitaine du Dinamo a gagné, ramassant une balle morte laissée par l’Allemand après un autre arrêt Il faut tout dire, et l’envoyer au fond des filets pour mettre l’équipe du Barça sur les cordes, qui, ayant pu marquer en première mi-temps, n’a gagné que par une différence de buts à dix minutes de la fin.

Koeman a déplacé le banc et a enlevé Busquets et Ansu Fati pour donner accès à Lenglet et Trincao. Le Dinamo a été révolutionné dans la recherche d’un match nul et entre-temps, le gardien croate a dû réapparaître pour maintenir son équipe en vie. Encore un pop-corn, cette fois avant un coup puissant de Dembélé. Le culé combiné a commencé à souffrir et l’entraîneur néerlandais a épuisé les changements lorsqu’il est entré à Aleñá pour Pedri. Les Ukrainiens jouissaient, mais même la réduction de trois minutes ne leur suffisait pas pour réussir à mettre les tables, permettant ainsi Barcelone continue de compter ses matchs de Ligue des champions par victoires.